Xóchitl y Taboada en EEUU y España

Como ya no les creen en México, Xóchitl y Taboada van a esparcir sus mentiras a Estados Unidos y España. Pero se les olvida que dejamos de ser colonia española hace más de 200 años. Por cierto, Xóchitl se reunió con Felipe Calderón en este país.



A Taboada lo vemos presumiendo movilidad alternativa en Nueva York que sabemos no utiliza en la Ciudad de México. Como siempre malinchista, considerando que es mejor lo que sucede en el extranjero que en nuestro México.



En la Benito Juárez ciertamente no podría usar scooter, porque está llena de baches y hoyos. Además, a ver si ahora que está en el extranjero Taboada les habla de su Corrupción Inmobiliaria, en lugar de quejarse ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) de una presunta persecución política “en contra de los opositores del oficialismo en la Ciudad de México durante las elecciones de 2024”; acudió acompañado de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza y el Senador Emilio Álvarez Icaza.



Lo cierto es que el candidato del PRIAN y el PRD no puede esconder su severa crisis de desesperación. “En vez de informarse y hablar con la verdad recurre a la única opción de la derecha: manipular y mentir”, como bien tuiteó Tomás Pliego en días recientes.



A su vez, Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México comentó: “le recomiendo al señor Taboada que cambie de asesores porque le están vendiendo una estrategia que ya le falló hace seis años. Nada más los llevan a hacer el ridículo”.



Xóchitl Gálvez no entiende que millones de mexicanos viven en Estados Unidos porque fueron expulsados de nuestro país por los pésimos gobiernos del PRI y del PAN, gobiernos que ella representa.



Estado de derecho y seguridad, fueron los temas recurrentes de Gálvez en su visita a Nueva York y Washington. ¿A quién se le ocurrió que sería buena idea llevarla a Estados Unidos y presumir que allá la quieren mucho, cuando lo que recibió fue abucheos y salidas forzosas por las puertas de atrás?

La acompañó como asesor quien fuera director del Periódico Reforma; Juan Pardinas, lo que deja claro los vínculos de la representante de la oposición con este diario.



Xóchitl fue a Estados Unidos y España a rogarles a los norteamericanos y a los españoles que intervengan en las elecciones de México en 2024; que se metan en asuntos que sólo le competen a las y los mexicanos. ¿Como para qué quiere testigos internacionales?



Ambos personajes visitaron el extranjero con la clara intención propagandística de desprestigiar el movimiento de Morena, y legitimar una candidatura tan dudosa y tramposa como la de Xóchitl Gálvez. Visitaron también a Luis Almagro en la OEA, como si ésta fuera a votar en las elecciones. Sobre el tema, AMLO reafirmó que la derecha "siempre acude al besamanos de la Organización de Estados Americanos".



Lo dice el Presidente en su libro ¡Gracias!: “Aunque la oligarquía y los medios de manipulación se empeñen en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará porque en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas, los corruptos”.

Solamente una mirada ingenua deslindaría el viaje de Xóchitl a EU, con la información de tres notas publicadas en medios estadounidenses acusando falsamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador. El oportunismo de Gálvez y Taboada es evidente ante la campaña mediática contra AMLO.



Hoy vemos como de un modo perverso la clase política conservadora mexicana procura los apoyos de la derecha estadounidense para tratar de frenar el proceso democrático de nuestro país. Esto es señal de la pobreza política del juego opositor ante las próximas elecciones.



Por cierto, la ventaja de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl antes de sus desastrosas visitas a Estados Unidos y España ya es de 32 puntos; en cuanto a Taboada, su gira causó cero expectativas en las comunidades migrantes.



La fórmula ganadora, sin duda, la integran Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Lo demás son intentos torpes, fallidos, desesperados: patadas de ahogado.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

@CRAVIOTOCESAR

PAL