Haz lo que te apasiona

Hoy Andrea Aldana y es un honor para mí ser parte de HERO, como una referente de vida saludable, emprendimiento e introspección personal. Antes de comenzar a platicarte, quiero decirte: ÁNIMO, SIEMPRE VIENE ALGO MEJOR.

No tienes que tener todo perfecto para comenzar, de hecho, mientras sigas con esta mentalidad, nunca vas a lograr metas ni llegar lejos, ya que la realidad es que no existe el escenario perfecto, la persona que logra ser exitosa es la que aprovecha sus pocos o nulos recursos para generar grandes acciones, este mismo pensamiento es el que rige a los emprendedores, buscar una solución en un mar de conflictos.

Yo empecé en las redes sociales en plena pandemia con un viejísimo iPhone 5 a punto de salir del mercado. Me acuerdo de que mis amigas me decían: "Pero cómo grabas con esa cosa, ¿no se te traba todo?", o "¿ya compraste tripié, iluminación y mini set decorativo para tus recetas?" Y yo siempre les respondía: "No, aún no tengo nada, y creo que así se quedará un largo tiempo, pero tengo que comenzar ya con lo que tengo".

De hecho, me di cuenta que teniendo poco, es cuando más explotas tus habilidades, porque te vuelves más creativo para generar contenido, te vuela la mente, ya que te das cuenta que tienes todo para grabar y no a fuerzas el perfecto set de iluminación, que todos tienen. Te vuelves más auténtico y empiezas a ser autodidacta. Así empecé yo en las redes sociales, sin saber editar ni un sólo video.

Cabe destacar que el mejor empuje para poder iniciar algo es cuando te rompes, así le llamo yo, cuando más dolor tienes, esa adrenalina te empuja a iniciar cosas. Yo me cambié de carrera a mis 22 años, pero no fue sólo eso, fue empezar de cero, ya que me cambié de universidad también, salí de mi zona de confort, y tenía mucho miedo.

Los comentarios ajenos también me dolían, me decían que me iba a graduar hasta los 27 años, que ya iba a estar muy vieja, y todo eso inconscientemente te agüita más. Hoy en día tengo 26 años y ya estoy en mi último año de la carrera de Nutrición, y no me arrepiento ni un segundo de haberme cambiado y empezar de cero, porque yo descargaba cada fin de semana esa tristeza y ansiedad en fiestas, excesos, alcohol etc.

Y es cuando te das cuenta de que vives infeliz, cuando esperas a que llegue el fin de semana para descargar toda tu energía, divertirte y ser feliz. La vida es toda la semana, no sólo el fin de semana, y la mayoría de los excesos o vidas desequilibradas son por esa apatía que se da de lunes a viernes cuando te dedicas a algo que no te apasiona, eso no es vivir. Así que cuando te dedicas a lo que amas, pero trabajando arduamente y dándolo todo, siempre viene algo mejor.

No hay manera de que te vaya mal, tus pensamientos positivos y energía se alinean y como te gusta tanto tu trabajo, inconscientemente siempre le echas cinco kilos más de lo que una persona cotidiana le daría.

Así que, cuando te agüites porque te crees muy grande para iniciar algo, acuérdate de que la vida no es carreritas, y que mientras tengas vida cualquier día es bueno para aprender algo, porque el tiempo se acaba hasta que se termina la vida. Cierro con esta frase: “Sólo los valientes deciden seguir su pasión, antes que engañar a su corazón”.

POR ANDREA ALDANA

@andreaaldananutri

@herogroup_

MAAZ