Denuncian ante la SEC a Loretta y a Quijano

LAS HERMANAS MARÍA del Carmen, Gabriela y Viviana Garza ya habían presentado el año pasado, ante el máximo regulador financiero de Estados Unidos, una queja contra el Banco Santander México.

Javier Quijano Baz y Loretta Ortiz Ahlf

Denunciaron que falseó información documental para faltar a su responsabilidad de fiduciario en la custodia de 36 millones 700 mil acciones del conglomerado industrial regiomontano Grupo Alfa. Las sobrinas del legendario Bernardo Garza Sada, hijas de su hermano Roberto, llevan 12 años litigando en tribunales este caso y han ganado todas las instancias para recuperar mil millones de dólares. Sin embargo, el banco que fundara otro legendario de los negocios, Emilio Botín, ha ejercido todo tipo de artimañas legales para no asumir su culpabilidad y pagar a las herederas el patrimonio que les dejó su padre.

Roberto Garza Delgado

Santander, cuando lo encabezaba aquí Marcos Martínez, permitió que el hermano de aquéllas, Roberto Garza Delgado, dispusiera ilegalmente de los recursos que estaban en un fideicomiso del banco. A la vuelta de un año, las señoras Carmen, Gabriela y Viviana vuelven a acudir a la Securities Exchange Commission (SEC) para nuevamente acusar a Santander, ahora por tráfico de influencias.

La denuncia la acaban de presentar el viernes sus representantes legales, aduciendo que el banco, que cotiza acciones en Nueva York, viola la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, la famosa FCPA. Y lanzan el misil sobre dos reputados juristas: la ministra que quiere presidir la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz Ahlf, y el integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el abogado Javier Quijano Baz.

Las Garza Delgado alegan que, gracias a la intervención ilegal de esos personajes, les han bloqueado el ejecutar una sentencia firme en México, después de más de dos décadas de litigio.

Abel Chávez Salinas

Ortiz, quien después de que se rechazara la segunda solicitud de atracción del abogado de Santander, Quijano, de motu proprio hizo suya dicha solicitud y obstaculizó la ejecución de la sentencia. Además, la misma ministra pidió al banco de Ana Botín que contratara a su propio yerno, Abel Chávez Salinas, para patrocinar sus intereses ante la sudodicha Suprema Corte. A su vez Quijano, no obstante miembro del Comité referido, sigue patrocinando ilícitamente los intereses del banco ante distintas autoridades, lo cual, a ojo de muchos, lo pone en una posición de prevaricato.

Ana Botín

Las Garza, que probaron que su hermano, miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Santander, dispuso en su beneficio de una fortuna, no es el primero que pone en la mira al banco. Quizás recuerde el caso de Juan Miguel Villar Mir, ex consejero de Santander, acusado por presuntos sobornos en México a magistrados mexicanos para evitar cumplir sentencias judiciales contra OHL. Para para casos como ésos, la división de compliance de la SEC creó una unidad especializada para verificar que las empresas que emiten acciones en los Estados Unidos no influyan en funcionarios públicos.

EN EL AEROPUERTO Internacional de la CDMX (AICM) sigue habiendo mano de los sobrinos del ex secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán. Los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna colocaron en el sexenio pasado a dos capitanes que son los encargados de la seguridad en esa terminal: José López Ferra, subdirector de Seguridad, y Hugo Daniel Fierro Osorio, gerente de Seguridad. Ambos reparten discrecionalmente y sin licitar los proyectos de seguridad del aeropuerto. Se supone que iban a acabar con la corrupción y por eso demandaron penalmente a la empresa que llevaba los mantenimientos de las máquinas de rayos X. Sin embargo, todo sigue igual y solamente cambiaron de jugadores. Fueron ya más de cinco contratos para reemplazar e instalar equipos nuevos en la zona de pasajeros, tecnología de detección de narcóticos y explosivos, body scan y tomógrafos para equipaje documentado, y siempre se los asignan a Segtec y Segman. Ahora se analiza contratar otros equipos y están perfilando a la misma Segtec para que se lleve el contrato. Sin planeación y comprando material en exceso, ya no saben dónde colocarlos, por lo que se inventaron un segundo filtro después del primero de seguridad donde los pasajeros se someten a revisión. Ahora, antes de abordar en la puerta 30 de Terminal 1, le exigen a los pasajeros que viajan a destinos como París y Madrid que vuelvan a pasar por oooootro filtro de seguridad, causando molestias en los pasajeros, retrasos en los transbordos y generando un caos a la hora de subirse al avión. ¿Será que el nuevo secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales, tomará cartas en el asunto?

Ricardo Monreal

EL EQUIPO DEL secretario de Hacienda, y el mismo Rogelio Ramírez de la O, están concentrados desde hace semanas en la defensa del Paquete Económico que recién se entregó al Congreso. Y es que hay muchos que le quieren meter mano al Presupuesto de Egresos del año próximo. Dos son el líder de Morena en la Cámara de Diputados y el secretario de Administración y Finanzas de la CDMX. Ricardo Monreal, nos comentan, quiere agandallarse el famoso Bachetón, que trae una bolsa de 7 mil millones de pesos para mantenimiento de carreteras y que le corresponde ejercer a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, de Jesús Esteva. Y a la puerta de Juan Pablo de Botton llegaron muchos gobernadores pidiéndole interceder para que sus respectivas entidades puedan llevarse una mayor participación de recursos. Creen que porque manejó con manga ancha los dineros del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y por su cercanía a Andrés Manuel López Beltrán le alcanza para influir. Pero no.

ES MUY PROBABLE que esta semana se conozca el sentido de la resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en el caso de Walmart. Mañana se cumple la semana de que el pleno votó el caso. Como le informé, de siete integrantes solo participaron cuatro comisionados: Brenda Hernández, Alejandro Faya, José Eduardo Mendoza y Rodrigo Alcázar. Los restantes, incluida la presidenta, Andrea Marván, se excusaron por conflictos de interés. El organismo antimonopolios se está tomando su debido tiempo para hacer el engrose del caso. No se descarta que en cosa de días salga humo blanco.

INVERSIONISTAS MEXICANOS Y extranjeros del sector especializado en infraestructura y energía han tomado con recelo el nombramiento, como nuevo miembro del Comité Técnico de la CFE Fibra E, del ex foxista Rodrigo Espíndola Parra porque, aseguran, en vez de promover la competencia en las licitaciones de megaproyectos millonarios, ha estado favoreciendo en los mismos a una sola compañía. Se trata de Electro Servicios HR, propiedad de Osvaldo Ramírez. Los empresarios señalan que esta firma no tiene ni la capacidad técnica ni financiera para ejecutar ese tipo de proyectos. Opera redes eléctricas y subestaciones.

A UNOS DÍAS de ser nombrado, el flamante titular de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, Miguel Reyes Hernández, ya causó estragos a sus compañeros secretarios y secretarias del gobierno de Rocío Nahle. En su afán de meter manos en todo y ejercer su poder, está tratando de colar a su gente a los equipos de sus colegas, provocando fricción y molestias que ya fueron transmitidas a la gobernadora. Los cercanos a Nahle están sorprendidos porque esperaban más camaradería del poblano, que parece poco agradecido de que lo hayan rescatado en el estado de Veracruz después de su pésimo y oscuro desempeño en la CFE.

