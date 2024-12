Hoy ungen a Máynez

Casi mero trámite resultará este jueves la elección del nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano. El ex candidato presidencial llega literalmente como candidato favorito, y la mayoría de los liderazgos lo respaldan. De hecho, Dante Delgado, quien hasta hoy ocupa ese cargo, adelantó que el zacatecano lo relevará porque en el emecisimo hay unidad para ungirlo como nuevo dirigente nacional en la Quinta Convención Nacional Democrática que se realizará en el World Trade Center.

Va por lugar en la Corte

Cumple Juan José Serrano su periodo como contralor general de la Ciudad de México, donde cumplió a cabalidad con el encargo que le encomendó la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, en 2018, cuando era jefa de Gobierno. Pero se va tras una nueva misión: se inscribió como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Llega Juan Ramón a Texas

Primera visita a Texas como canciller de México realizará hoy Juan Ramón de la Fuente. Se reunirá con los cónsules y líderes comunitarios en este estado, con lo que inicia una serie de recorridos en consulados mexicanos en EU, para verificar su operación y pedirles apoyen a connacionales ante eventuales políticas migratorias de Donald Trump.

Planea bloque regional

Por cierto, nos dicen desde Washington que el presidente electo, Donald Trump, está considerando seriamente armar un bloque regional para cerrar el paso a los productos de China. Y sí está contempla a México como aliado en ese plan, por lo que las voces canadienses que piden sacar a México del T-MEC se quedarán con las ganas.

Desempleado y sin pensión

Reapareció el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Se difundió en redes sociales un video en el que dice ser desempleado y no contar con pensión, porque se la quitaron en la administración anterior. El caso es que la presidenta Sheinbaum lo tomó con humor y aclaró que mientras no resida en México no podrá tramitar su pensión del Bienestar.

Nueva dirigente en Edomex

Hablando de Morena, resulta que la ex diputada del Congreso del Estado de México, Luz María Hernández fue electa como nueva dirigente de ese partido en la entidad. Cercana a la gobernadora Delfina Gómez, la nueva dirigente llega con la encomienda de aumentar en dos millones el número de militantes morenistas.

INE reciclará materiales electorales

Operación reciclaje aplica el INE, presidido por Guadalupe Taddei, para reducir el costo de la elección judicial de 2025. Se prevé reutilizar material electoral como mamparas, urnas, tinta indeleble y demás papelería. El tema es aprovechar al máximo los recursos que ya se tienen para bajarle un poquito a los $13 mil millones estimados.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

MAAZ