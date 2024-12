Yoga y Atención Plena - Mindfulness (Meditación): Una Solución Científica para Transformar la Salud Cardiovascular Infan

El fin de año es una época para celebrar, reflexionar y, muchas veces, caer en excesos que pueden afectar la salud de los más jóvenes. En un mundo donde la obesidad infantil se ha convertido en una crisis global, surgen herramientas prometedoras que pueden transformar el bienestar de niños y adolescentes. Un reciente artículo publicado en la prestigiosa revista científica - Annals of the New York Academy of Sciences, encabezado por la Dra. Mardia López-Alarcón, investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explora el impacto del yoga y la atención plena: meditación (mindfulness), como estrategias para manejar la obesidad pediátrica. Este trabajo no solo brinda evidencia científica sobre estas prácticas, sino que también demuestra el nivel de excelencia de la investigación mexicana en un foro internacional de alta relevancia.

La obesidad en niños no es solo un tema de peso; es un desafío que engloba salud mental, dinámica familiar y factores sociales. Además, representa un riesgo significativo para la salud cardiovascular, incluso desde edades tempranas. Durante las festividades, cuando los alimentos hipercalóricos abundan y el sedentarismo se incrementa, estas herramientas pueden convertirse en un faro de esperanza para las familias.

El estudio, que analizó 11 ensayos clínicos, sugiere que el yoga y el mindfulness no solo ayudan a reducir peso e índice de masa corporal (IMC), sino que también abordan problemas psicológicos como ansiedad y estrés, comunes en niños con obesidad. Estos beneficios no se limitan a la salud mental; investigaciones previas han mostrado que estas prácticas también tienen efectos positivos en la salud cardiovascular.

El yoga y el mindfulness pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y disminuir los niveles de cortisol, una hormona estrechamente asociada con el estrés crónico y el aumento de peso abdominal. Estas mejoras son fundamentales en la prevención de enfermedades cardiovasculares, ofreciendo un enfoque integral que conecta mente, cuerpo y corazón.

La revisión destaca un aspecto crucial: la obesidad y sus riesgos asociados, incluidos los cardiovasculares, no pueden tratarse únicamente como problemas físicos. Estas prácticas abren la puerta a un enfoque integral que permite a los niños enfrentar sus desafíos de manera más saludable y sostenible.

En estas fechas de convivencia, es el momento de redescubrir en nuestra familia, un vínculo sano con los alimentos y de comer atentos. El yoga y el mindfulness pueden ser herramientas accesibles para contrarrestar los efectos de los excesos y proteger la salud cardiovascular de los niños. Aquí algunas recomendaciones prácticas: 1. Disfrutar con atención plena: Enseñar a los niños a comer lentamente, identificando sabores y sensaciones, ayuda a evitar atracones, fomenta una relación saludable con los alimentos y previene impactos negativos en la salud metabólica y cardiovascular. 2. Crear momentos familiares con yoga: Incorporar sesiones breves de yoga en casa puede ser una actividad divertida que no sólo fomente el movimiento, sino que también mejore la convivencia, reduzca el estrés y beneficie al corazón. 3. Respirar juntos para aliviar el estrés: Un ejercicio simple de respiración antes de la cena o al final del día puede reducir la tensión arterial y fortalecer la conexión familiar.

Esta temporada decembrina es una oportunidad perfecta para fomentar hábitos positivos que enriquezcan la vida de nuestros niños y de nosotros mismos. Incorporar el yoga y la atención plena puede transformar su salud física, fortalecer su bienestar emocional y proteger su corazón, todo mientras disfrutamos de los momentos en familia. El verdadero regalo de estas fiestas no está envuelto bajo el árbol, sino en las decisiones conscientes que tomamos como familias y comunidades. A través del yoga y el mindfulness, ofrecemos a nuestros hijos herramientas para enfrentar la vida con equilibrio, resiliencia y confianza, sentando las bases para un bienestar integral y duradero.

Este cierre de año es una oportunidad única para cambiar paradigmas y apostar por un enfoque integral en la salud infantil y cardiovascular. Es momento de actuar, y qué mejor que hacerlo con ciencia, conciencia y amor.

POR DR. HÉCTOR ALEJANDRO CABRERA FUENTES

PROFESOR INVESTIGADOR, CIINBIOH, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA. VISITING RESEARCH PROFESSOR, R&D GROUP, VICE PRESIDENCY FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION, IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY, ARABIA SAUDITA.

X @ALEXCAFU

Referencia

López-Alarcón, M., Villasis-Keever, M. A., & Fernández, J. R. (2024). Systematic review of the efficacy of yoga and mindfulness in the management of pediatric obesity. Annals of the New York Academy of Sciences. https://doi.org/10.1111/nyas.15245

PAL