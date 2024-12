Humo blanco

Si nada cambia en los próximos días, la Fiscalía General de Justicia de la capital tendrá nueva titular y se tratará de Bertha Alcalde Luján. En una breve sesión, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para designarla en el cargo, mismo que asumirá el 10 de enero de 2025. La decisión fue tomada por mayoría, con nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.

La respuesta

Importante llamado hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a las y los legisladores para que aprueben la reforma que prohíba el uso de maíz transgénico, tras la resolución de Estados Unidos. El mensaje es claro: darle la vuelta al asunto, pues dijo la mandataria que es vital proteger la biodiversidad y evitar la siembra del cereal, básico para los mexicanos.

Cambio en Sinaloa

Tomó las riendas de la seguridad pública en Sinaloa Óscar Rentería. Sustituyó a Gerardo Mérida. El gobernador Rubén Rocha Moya hizo el nombramiento junto al gabinete de Seguridad federal, encabezado por el secretario Omar García Harfuch, y del titular de la Sedena, Ricardo Trevilla. Ahora, van por más coordinación contra la delincuencia.

Avanza el sistema de salud

La dirección general del IMSS mantiene el compromiso de brindar salud de calidad y bienestar a quienes más lo necesitan. Encabezada por Zoé Robledo, dio un paso histórico al inaugurar el Hospital General Regional No. 2 en Ciudad Juárez. Será el nosocomio de segundo nivel más completo del instituto y el más grande construido en seis años.

Cuentas claras

Nos dicen que la oposición ya está poniendo lupa a los viajes del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para conocer si los está pagando con recursos del Legislativo. Nos hacen ver que el senador por la Cuarta Transformación ha informado que sus viajes los paga directo de su propio bolsillo.

Escarmiento en la policía

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital las reglas son claras: no habrá impunidad, y para muestra, la dependencia que conduce Pablo Vázquez detuvo a cuatro elementos por extraer gasolina de patrullas. La Policía capitalina informó que para los responsables de este huachicol se les aplicará todo el peso de la ley.

Regresan los reflectores

Quien está volviendo a ser noticia, especialmente en la prensa rosa, es el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien al parecer tiene nueva pareja. Se trata de una mujer lituana de nombre Simona Sorakaite, modelo de 37 años que actualmente reside en Londres, Inglaterra. El ex mandatario mexicano aún no sale a decir nada al respecto.

