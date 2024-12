Entre la inseguridad y la felicidad, la resistencia del mexicano

Los mexicalenses son personas de muy buen corazón, cálidas y amables. Hablo desde mi experiencia y no sólo por estos ejemplos, pero me parecieron adecuados, gestos sencillos que abonan a mi percepción.

Fui a lavar mi carro a un sistema donde entra tu vehículo al túnel, sale a medio secar y después tú mismo le das la última detallada. No conocía el proceso, así que no tenía con que secarlo, le pregunté a una persona que hacían lo mismo y de inmediato, con una sonrisa, me regaló un trapo extra.

El cajero automático no me recibía billetes y la señora a mi espalda, viendo la situación, sin conocerme, se ofreció a cambiarme los billetes.

Y que decir de mi mamá que cuando nos llevaba a la escuela en un ford courier azul que teníamos, iba dándole aventón a la gente en el camino. A mí me daba pena, pero ahora lo comprendo.

Ejemplos como estos me pusieron a pensar ¿por qué son así en Mexicali, aún en tiempos tan complicados?

Por un lado, Baja California mantiene el segundo lugar nacional de víctimas mujeres de homicidio doloso y tercero en corrupción de menores; y, lamentablemente, el primero en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso, acoso y violencia entre pareja. Pero, por otro, existe esa calidez en el trato y apoyo comunitario entre sus habitantes.

Revisé los índices de felicidad del INEGI y, con datos a enero de 2024, el balance de qué tan bien se sienten las pesonas en nuestro país tuvo un valor de 6.7 para hombres y 6.4 para mujeres en una escala de 0 a 10. Si bien, parece bajo, el promedio general de 6.6 es el más alto registrado desde 2015.

Y aquí, tal vez viene una respuesta, el valor más alto alcanzado de entre los temas específicos, es de 8.8 en satisfacción con las relaciones personales, pero el más bajo de 5.4 está en seguridad ciudadana. Baja California, en una encuesta de Arias Consultores, destaca con mejor calidad de vida en toda la república y, en otra, 9 de cada 10 personas se autodefinen como felices.

Entonces, tenemos buena calidad de vida, estamos felices y satisfechos con las relaciones personales, pero reprobamos la seguridad ciudadana. Hace sentido, el problema estriba en que el tema de seguridad se encuentra, por monopolio, en manos de la autoridad.

Dos temas intuitivos, muy claros en los que no debemos bajar la guardia, ya en otros artículos he reiterado la importancia de hacer comunidad, que la responsabilidad de un mejor país para nuestra infancia es de todas y todos, así como la obligación del gobierno de mejorar nuestra seguridad que, en estricto sentido, también podemos colaborar tomando medidas preventivas, denunciando y, sobre todo, fortaleciendo la educación y ejemplo que damos en casa. Y, ¿usted, está feliz?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

MAAZ