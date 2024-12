¿Puede un selfie salvar tu vida? Inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares

La inteligencia artificial (IA) no deja de sorprendernos. Lo que antes parecía ciencia ficción —como usar un simple selfie para diagnosticar problemas del corazón— está cada vez más cerca de ser realidad. Investigadores chinos, liderados por Shen Lin, han desarrollado un algoritmo de aprendizaje profundo que analiza fotos faciales para detectar signos de enfermedad arterial coronaria, una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Este avance, publicado recientemente en el European Heart Journal, una revista de alto impacto a nivel mundial destaca y da un paso hacia un futuro donde la tecnología y la salud estarán más conectadas que nunca.

El estudio incluyó a más de 5,000 pacientes, donde el algoritmo mostró una sensibilidad del 80% y una especificidad del 54%. Esto significa que, aunque aún no es perfecto, el modelo supera a métodos tradicionales como el score clínico del consorcio CAD y el modelo Diamond–Forrester, herramientas ampliamente utilizadas para evaluar el riesgo de obstrucción coronaria. Además, este enfoque podría beneficiar a millones de personas en comunidades con acceso limitado a servicios médicos: una foto tomada con un celular podría ser el primer paso hacia un diagnóstico temprano.

Sin embargo, no todo es optimismo. Este avance plantea preguntas importantes: ¿Qué tan efectivos serían estos algoritmos en poblaciones distintas a las de China, donde se realizó el estudio? ¿Qué impacto tendría una tecnología con sistemas de salud saturados y con pocos recursos económicos, como el de México u otros países latinoamericanos? Más allá de la precisión, también surgen dilemas éticos y de privacidad. ¿Estamos preparados para manejar datos sensibles como nuestras imágenes faciales sin exponerlos a riesgos de uso indebido, por ejemplo, en seguros de salud?

En México, este tipo de innovaciones tecnológicas podría transformar nuestra manera de abordar la prevención de enfermedades cardiovasculares. Imaginemos una herramienta accesible para personas en Oaxaca, Chiapas o Guerrero, donde los índices de mortalidad por problemas cardíacos superan el promedio nacional. Con la IA, podríamos dar un paso más hacia la democratización de la salud.

La IA no solo tiene el potencial de personalizar el cuidado médico, sino también de cerrar brechas en un país como el nuestro, donde las desigualdades en acceso a la salud son profundas. Pero para que esto sea posible, necesitamos políticas públicas que impulsen la investigación traslacional —aquella que lleva los hallazgos científicos a aplicaciones prácticas— y regulaciones que fomenten, no frenen, la innovación.

Como concluye una editorial en el European Heart Journal: el futuro del diagnóstico cardiovascular ya no depende solo de grandes hospitales y equipos costosos; también depende de herramientas accesibles y disruptivas como los algoritmos de IA. México tiene una oportunidad única de liderar la adopción de estas tecnologías y, con ello, transformar vidas.

El momento para actuar es ahora. Porque quizás, en un futuro no tan lejano, un selfie no solo capturará una sonrisa, sino también salvará un corazón.

Por Dr. Héctor Alejandro Cabrera Fuentes

Profesor Investigador, CIINBIOH, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Visiting Research Professor, R&D Group, Vice Presidency for Scientific Research and Innovation, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

