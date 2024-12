Gran jurista, pésima política

Se equivocó políticamente el grupo de ministros que llevó a Piña a la presidencia de la SCJN. Festejé en su momento que llegara a esta sensible e importante posición una mujer, pero no mostró talento alguno ante las olas del cambio.

Escribí en diarios y dije frente a las cámaras de la tv, al igual que de los micrófonos de la radio, que emocionaba que una profesora de educación primaria llegara a lideresa de un poder de la Unión.

Inició como secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, allá por 1988. Fue secretaria de estudio y cuenta en la Primera Sala, jueza por oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en Morelos y en el Juzgado Quinto de Materia Administrativa en la CDMX, pero no estuvo a la altura de las circunstancias con la mayoritaria 4T.

Fue magistrada de Circuito por oposición, pero no dio el ancho para interactuar con los representantes de los otros poderes. A la doctora en derecho constitucional por la UNAM le faltó talento para tomar tender puentes, tomar decisiones, y negociar.

La también presidenta del Consejo de la Judicatura es especialista en comunicación y psicóloga social, pero no aplicó nada de lo aprendido. No supo ella, los ministros que la apoyaban y su grupo de trabajo, confrontar, enfrentar, comprobar, compulsar y debatir con altura. Quedándose sentada sin aplaudir, no sirvió de absolutamente nada.

Ante la derrota se hubieran convertido en el “decantador judicial”

La Reforma es un hecho consumado. Es parte de la Constitución y nadie detendrá la elección de jueces, magistrados y ministros. Le ruego, estimado lector, más allá de filias y fobias, de donde se encuentre usted en la geometría política (derecha, centro o izquierda), que juzgue si la jugaron mal o no, Piña y sus seguidores. Vea estos números:

Se registraron 49 mil 135 personas para participar en la histórica votación, y solamente el 7.72 por ciento vía el Poder Judicial. El 54.73 % lo hizo vía el Congreso (26,883), mientras que vía el Poder Ejecutivo el 37.55 %, algo así como 18 mil 447 abogados.

Como pueden ver los próximos miembros del Poder Judicial, no pasarán por un examen en el Poder Judicial. Si ya habían perdido la batalla Piña y sus amigos, ¿por qué desaprovechar ser ellos un gran filtro? Ante la derrota se hubieran convertido en el “decantador judicial”.

Tiraron la toalla, y por ello se entiende su discurso de ayer, con motivo de su último informe: “se está innovando a partir de una narrativa falsa”. Pero ya está en la Constitución, que deberían guardar y hacer guardar.

Piña, gran jurista, pero pésima política.

COLOFÓN:

+Descartan crimen político, pero no saben aún el móvil del crimen.

+Vaya recibimiento para Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Rocío Nahl

+Urge que la FGR y la fiscalía local den a la brevedad con los asesinos del diputado Benito Aguas.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

@GUSTAVORENTERIA

PAL