Pierde México panel de maíz transgénico

UNO DE LOS dilemas de Donald Trump respecto al Tratado de Libre Comercio con México es cancelarlo definitivamente, o renegociar el que ya existe. Pero lo que sí es un hecho es que no va a revisar nada.

El Presidente electo de Estados Unidos, con el control del Congreso y la Cámara de Representantes, va a plantear una nueva relación política y comercial con China, Rusia y el resto del mundo.

Ya es hora de que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tome en serio las amenazas y advertencias del magnate Trump en materia migratoria, comercial y de seguridad.

Antes del 20 de enero seguramente tendremos las primeras señales de la danza en las que va a poner a bailar al gobierno mexicano: la primera trascendió ayer con la pérdida del panel sobre uso de maíz transgénico.

En Washington ya se comenta que el panel de expertos integrado por Hugo Perezcano, Jean E. Kalicki y Christian Häberli emitió el fallo condenando a nuestro país a que cumpla con sus obligaciones en el T-MEC.

Hablamos de los capítulos 2 y 9 y ordenando que elimine o modifique los decretos que Andrés Manuel López Obrador publicó el 31 de diciembre de 2020 y 13 de febrero de 2023 prohibiendo el uso del maíz transgénico.

Si el gobierno de Sheinbaum no acata la resolución del panel, la oficina de Representación Comercial que comanda Katherine Tai tomaría represalias, que implican imponer aranceles a exportaciones mexicanas.

Este primer round se da justo cuando Sheinbaum acaba de felicitar a Trump y en la víspera de la llamada telefónica “muy cordial en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos”.

El gobierno mexicano y el sector privado deben integrar un buen equipo para enfrentar la nueva oleada proteccionista de Trump; en el sector privado hay experiencia y tablas pero no así en la 4T.

El corazón del nuevo T-MEC será la seguridad jurídica que México ofrezca a sus socios comerciales e inversionistas.

Con la Reforma Judicial ratificada y blindada, lo más seguro es que Estados Unidos y Canadá impongan un modelo de resolución de controversias ajeno a las leyes mexicanas.

Otro punto álgido serán las señales que Trump envíe a la industria automotriz establecida en México, pues buscará escalar hasta un 85% los contenidos de integración nacional sobre el valor de un automóvil.

También bajo qué condiciones operarán y se comercializarán los autos chinos y las autopartes en el mercado nacional.

Y de la entrada de autos chinos a la Unión Americana, ni soñarlo.

ALTOS HORNOS DE México (AHMSA) fue declarada ayer en quiebra por la Jueza Segunda Concursal, Ruth Huerta. Ahora, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que dirige Edgar Bonilla, designará la próxima semana al actual conciliador, Víctor Manuel Aguilera, como síndico encargado de la venta para pagar a todos los acreedores que representan un pasivo superior a los 50 mil millones de pesos. Hay dos caminos: la liquidación vía subasta pública de los activos, o la celebración de un convenio acordado entre esos acreedores y el síndico para la venta de activos como unidad económica. Por lo que se sabe, se buscará con la Secretaría de Hacienda, que comanda Rogelio Ramírez de la O, avanzar en esa segunda opción, pues la subasta pública llevaría mucho tiempo, lo que conllevaría a la pérdida del valor de los bienes que se pretenden enajenar. Se conoce que el lunes próximo habría una reunión con funcionarios de Claudia Sheinbaum para evaluar posibles soluciones que ayuden a concluir el proceso. La más importante es si al gobierno de la 4T le interesa rescatar a la empresa y volverla a poner en operación en beneficio de la ciudad de Monclova, lo que implicaría capitalizar sus adeudos, aportar dinero para su reactivación y después venderla. En esa iniciativa podrían participar privados coinvirtiendo. Va ser crucial que los acreedores preferenciales, léase sindicatos, trabajadores y empresas con garantías reales, apoyen.

COMO INFORMAMOS, EL gobierno de la CDMX licitará la adquisición de los vales de fin de año para unos 300 mil trabajadores. A diferencia del año pasado, las huestes de Clara Brugada no harán una adjudicación directa. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, que lleva José Joaquín Almaraz Balderas, concursará el contrato, que contempla un monto máximo arriba de los 3 mil 800 millones de pesos. Sin embargo, habrá que estar muy pendientes de que todos los interesados tengan piso parejo, pues los tiempos lucen muy apretados porque la convocatoria salió el martes pasado y las evaluaciones técnica, administrativa, legal y económica deberán estar listas antes del 14 de noviembre, cuando se programará el fallo. Además, quienes levanten la mano deberán ofertar con subasta y bonificación de por medio, por lo que se estima que coticen por debajo de los márgenes del mercado con tal de resultar ganadores de la primera licitación de esta administración. El gobierno de la CDMX será el beneficiado con las bonificaciones que alcance este proceso, así como los propios colaboradores de la administración pública, pues la entrega de los insumos a la encargada del traslado de valores deberá quedar concluída a más tardar el próximo 2 de diciembre.

VAYA LÍO EN el que se metió el flamante alcalde de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, quien no solo recibió un municipio en condiciones deplorables, sino que arrastra también onerosas deudas de la administración anterior, mismas que deberá liquidar conforme a los contratos firmados por su predecesor Sergio Baños Rubio. Uno de los más importantes es el servicio de luminarias, indispensables para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El adeudo supera los 100 millones de pesos, que se ha ido acumulando en los tres últimos años sin que la autoridad haya emprendido las acciones para saldar su deuda. Ya hay procesos legales en marcha, pero son juicios engorrosos que impactan en las finanzas de una empresa que, actuando de buena fe, ha mantenido sirviendo las luminarias, en un acto de civilidad para no afectar a la ciudadanía. Al inicio de su gestión Reyes Hernández presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Baños, acusándolo de peculado y lo que resulte, lo que no lo libera de pagar la deuda del municipio.

ESTA SEMANA EMPEZÓ el desmantelamiento del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), a instancias de José Merino. El flamante titular de la Agencia de Transformación Digital de México desembarcó con la espada desenvainada y le pidió la renuncia a su ya ex directora, Lourdes Coss, quien salió junto con una treintena de funcionarios, principalmente directivos y mandos intermedios. Si había una área en el sector de las telecomunicaciones que había hecho un buen trabajo, fue precisamente Promtel, expandiendo la red de infraestructura y logrando generar nuevos operadores pequeños usuarios de la red, tanto de CFE Telecom, como de Altán. De hecho el éxito de esta última, que aún dirige Carlos Lerma, no se entiende sin el trabajo de Promtel.

