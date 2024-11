¿Encuestas? o ¿Apuestas?

En la víspera de la elección de los EE.UU. las encuestas que enmarcan el voto popular, dicen que existe un empate entre Kamala Harris y Donald Trump, pero las apuestas señalan lo contrario, dan una ventaja a Trump al 01 de noviembre por solo un 6% frente al 30% de hace sólo 3 días, así lo constata Kalshi, la primera forma legal de apostar en las elecciones en EE.UU.

Las métricas de las encuestas han resultado ser poco confiables, y sin generalizar, son pocas casas encuestadoras que logran acercarse a los escenarios de predicción más exactos.

Obviamente no es una ciencia exacta, los insumos estadísticos representan preferencias volátiles, las muestras están limitadas a su idónea representatividad, existen muchísimos sesgos (prejuicios) e intereses de por medio, que hacen de las suyas, pero a nivel mercadológico y propagandístico, son muy atractivas para atraer la atención de las audiencias, al dar pie a debates y polémicas acaloradas de altos ratings, que entretienen la mayoría de las veces y forman la intención del voto las menos.

Motivo por el cual, me ha llamado mucho la atención si el formato vigente de las encuestas ha quedado superado y por lo tanto obsoleto, en consecuencia, debiera ser reformulado o por lo menos complementado ahora con la incursión de las apuestas electorales. Y es que la irrupción intempestiva de las apuestas legales en los EE.UU. a cargos públicos, tal vez representen el punto de inflexión en la industria de la predicción en temas electorales.

Uno podría pensar, ¿qué utilidad tiene la industria de la predicción en materia electoral? Pues mucha, no solo para anticiparse en la protección y/o cobertura de decisiones que atañen a inversiones e intereses financieros que podrían verse afectados dependiendo de quién gane la elección, algo que en el argot financiero se le conoce bajo la expresión “los mercados ya lo descontaron”, es decir ya absorbieron el impacto político en sus activos, como la actual depreciación del dólar en México, sino también para especular sobre eventos futuros en el mercado bursátil y ganar dinero, mucho dinero en Wall Street, aunque esto ponga en riesgo la integridad de las elecciones.

Esto es así, porque en el caso Kalshiex LLC v. CFTC, la empresa Kalshi recientemente obtuvo una sentencia favorable por una Jueza Federal, que no pudo ser suspendida en una Corte de Apelación, para llevar a cabo las apuestas legales en las elecciones de los EE.UU., donde una sola palabra marco la diferencia, porque -gaming- (juegos) no contempla implícitamente el -gambling- (apuestas) y las apuestas a cargos públicos -no es un gaming-, por lo tanto la prohibición de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) es ilegal, porque equipara -gaming- con -gambling- en un único concepto, lo cual excede su competencia regulatoria.

Para lo que nos interesa, de la lectura del caso en comento en LexisNexis, según Kalshi, los mercados de contratos electorales proporcionan «datos precisos y en tiempo real que los sondeos tradicionales a menudo no pueden replicar»; también precisa que los "Modelos informativos que exigen a los contratistas «participar en el juego» ('skin in the game') cuando opinar o contribuir al debate público son una gran forma de desincentivar la propagación de desinformación", contrario a lo argumentado por la CFTC al indicar que los contratos podrían amenazar la integridad electoral, incluso su percepción, o éxito de un candidato, por ejemplo, creando incentivos monetarios para que los votantes apoyen a determinados candidatos o incentivando la difusión de información errónea.

Este esquema de participar en el juego, de ser una parte activa en el juego, conocido como “skin in the game”, o coloquialmente dicho, “poner cuerpo”, es una tendencia que también se observa en otras latitudes, como por ejemplo en la justicia descentralizada, como es el caso de KLEROS, que es un servicio de arbitraje descentralizado para los litigios de la nueva economía, cuyo protocolo de resolución de litigios en línea de código abierto, utiliza blockchain y crowdsourcing para resolver conflictos de forma justa basados en criptomonedas.

Independientemente de quien gane o pierda, lo importante aquí es fijar la mirada en los resultados de la elección en los EE.UU. y reflexionar sobre la correlación entre las encuestas y las apuestas, así como en su causación respecto de la influencia efectiva en la decisión final del electorado y Wall Street, para continuar observando y adaptando nuestras conductas, hábitos y decisiones a la luz de esta tendencia vanguardista que implica -arriesgar patrimonio- para mejor predecir y decidir en temas electorales y financieros, e incluso en la impartición de la justicia, sin dejar a un lado la compleja situación de contar con un acceso igualitario en términos de la democracia liberal.

Una buena encuesta complementada con apuestas legales, pareciera ser ahora el camino a seguir.

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

