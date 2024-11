Miscelánea

Varios temas en la cabeza para la entrega de hoy. El primero el deleznable comunicado de la federación de Honduras tras la agresión que sufrió el estratega mexicano, Javier Aguirre. En el marco de la ida de esta eliminatoria en el país centroamericano, le aventaron una lata de chela en la cabeza y le han tenido que poner algunos puntos. Como paréntesis, la sanción que pone la CONCACAF de un partido de veto es como para atacarse de la risa, pero bueno, lo menos que podemos esperar de esta organización caricaturesca es precisamente la seriedad.

A lo que íbamos. Traes ese penoso incidente, resulta más todavía el primer comunicado que ha publicado la federación de aquel territorio. En el primer párrafo, fueron tajantes con el público, argumentando que eso no los representa, de hecho, lo comenzaron bastante bien. Sin embargo, en el segundo es donde comienza la aberración. Las provocaciones previas de Javier Aguirre pueden dar pie a que se produzcan estos actos de violencia, según lo que se puede leer entre líneas. Dicha agresión dice que fue incitada por los comportamientos previos del estratega nacional. Increíble que una organización de corte profesional de alguna manera justifique lo que sucedió. Era muy sencillo rechazar categóricamente lo de estos aficionados que como mínimo no deberían entrar a los estadios en cualquier lugar del mundo. Incluso aunque Aguirre haya provocado de alguna manera, la violencia no debería estar presente bajo ninguna de sus formas. Si él se equivoca, el mensaje es claro. Nosotros como afición no debemos caer en eso, y como federación hondureña, peor que se haya asumido una postura de tales dimensiones. Comunicación organizacional de formas tercermundistas, como el futbol de la región. De igual forma México en eso no se queda tan atrás, sin embargo, sería interesante que este tipo de comunicados también puedan ser objeto de sanciones por parte de los organismos internacionales. Esto lejos de libertad de expresión parece libertinaje. En fin. Mejor no le sigo porque me caliento.

Tenemos la final de la liga MX femenil, en donde se enfrentan claramente las mejores instituciones de ese rubro. El América está ya a un paso de alcanzar a los regios; sin embargo, aún no ha podido reafirmarlo en este campeonato en donde solo la posición global ha dado el paso a las felinas. En fin. Los dividendos reflejan el dominio claro en aquella parte del territorio nacional. Son 14 torneos los que se han disputado. Parece que fue ayer cuando comenzó la liga y ya vamos por el séptimo año. Impresionante. Si Tigres se las adjudica, habrá ganado la mitad de los torneos con Siete, en tanto que Rayadas va por su cuarta copa. Además de los mejores escuadrones, la plaza cuenta con la mejor afición del país que seguramente llenará los dos estadios, volviéndose, quizá, a imponer más récords de asistencia. Enhorabuena por los directivos que no han claudicado ante el difícil posicionamiento del futbol femenino y poco a poco se ven los resultados.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

