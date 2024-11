A cuatro años de mi llegada al INAI

El 18 de noviembre de 2020 tomé protesta en el Senado de la República como comisionada del INAI por un periodo de siete años.

En estos cuatro años en mi Ponencia hemos resuelto 17 mil 623 recursos (denuncias por negativas de información), de los cuales 14 mil 785 son de acceso a la información, 2 mil 469 de datos personales y 674 son de inconformidad y/o atracción.

Hoy me siento orgullosa de la aportación a este país en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Siempre he trabajado por la transparencia y no cabe duda de que he vivido la etapa más agitada y polémica del INAI, con múltiples situaciones históricas: por ejemplo, todo el 2021 por el tema COVID y el trabajo a distancia; la falta de designación de tres Comisionados y debatir meses jurídicamente para que la SCJN por fin nos otorgara la legalidad para poder estar resolviendo cuatro de siete comisionados como hasta hoy. Y pues hoy, una reforma para desaparecer al Instituto, misma que se votará esta semana.

¿Cómo he respondido frente a estas crisis? Con trabajo y profesionalismo. En 2021 presenté una propuesta de reingeniería para optimizar la operación del INAI y no obtuve el consenso necesario al interior del colegiado y nunca se cristalizó; ni esa ni ninguna.

Frente a la iniciativa para eliminar este Instituto, nos hemos acercado con legisladores, con la titular de la Secretaría de Gobernación e, incluso, en mi caso, con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le expliqué la importancia de garantizar los derechos con autonomía en el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia. He apostado por los puentes de acercamiento, la racionalidad y priorizar el bien general sobre intereses personales.

En mi opinión existen ambigüedades en la reforma, las cuales se han ya anunciado buscando proteger cuestiones elementales.

Sé que vendrán nuevos esquemas normativos e institucionales, pero lo fundamental es que no se conviertan en una concesión de cualquier poder político. Eso fue por lo que varios luchamos durante décadas; en mi caso así ha sido, me tocó llevar a cabo la coordinación para la primera Ley de Acceso a la Información Pública en mi estado, Zacatecas, hasta llegar al INAI como Comisionada nacional.

Mi carrera de 34 años en el servicio público demuestra que mis esfuerzos y compromisos responden a la búsqueda genuina por construir instituciones más eficientes y eficaces. No es el cargo, es el encargo. Por ello, ante señalamientos de presunta corrupción al interior del INAI, yo misma —pública y oficialmente— denuncié lo que observé y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) me dio la razón.

Donde estemos podemos luchar por un México con más libertad y justicia, con menos corrupción e impunidad, donde se respeten los derechos humanos.

No pensé que, de siete años de mi encargo, probablemente termine en cuatro, pero seguiré defendiendo estos derechos, eso sí, todo con respeto e institucionalidad. La historia continúa, pero, verdaderamente, ¿quién está detrás de la intención de desaparecer al INAI?

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

