El hijo de Nicola Porcella estudia actuación para hacerse de un nombre por su trabajo

EL HIJO DE NICOLA PORCELLA ESTUDIA ACTUACIÓN PORQUE QUIERE HACERSE UN NOMBRE A BASE DE SU ESFUERZO Y NO POR SER HIJO DEL FAMOSO PERUANO

Nicola Porcella asegura: “Mi hijo Adriano desde que nació vivió mis victorias, vivió mis caídas, ya que a los dos meses que nació mi hijo entré a televisión y me llegó la fama muy rápido. Después por no tener los pies en la tierra, tuve una caída, la pasé pésimo, cuatro años sin chamba. Tuve que aprender a la mala, no había otra manera, y Dios y la Virgen me enseñaron, y mi hijo a mi lado vivió mis problemas. El no tener a veces para poder pagar a fin de mes y ahora no voy a mentir, me está yendo bien, podemos irnos de viaje y comprarnos lo que antes no podíamos; y él es un chico muy centrado que ahora está tomando en Chile un taller de actuación, porque según me comentó su mamá, nuestro Adri le dijo: -Mi papá está haciendo mucho por él mismo y yo quiero hacer mi nombre como actor yo solito por eso estudio- .Para mí fue muy bonito escuchar que él dijo eso y todo se lo debo a su mamá, que es una mujer que ha llenado de valores a mi hijo”, contó Nicola, quien protagoniza el reality: “Soltero Cotizado” que sale de lunes a jueves por el canal cinco a las 9:00, y agregó: “Sé que hay realities de amor parecidos, pero el mío tiene muchos cambios y es único en la historia de los realities”.

CRITICAN A THALÍA HASTA PORQUE RESPIRA AL REVÉS… ¿LE HUBIERAN DADO PERMISO SI LLEGABA EN PIJAMA Y CON LOS PELOS PARADOS AL CEMENTERIO O EN QUÉ REGLAMENTO ESTÁ ESCRITO QUE TIENES QUE IR A DESPEDIR A TUS SERES QUERIDOS CON LA CARA LAVADA?

¿En dónde está escrito que tienes que ir al cementerio con la cara lavada? El acoso y el bullying mediático son como un linchamiento en la plaza pública, sin lógica ni razón, ahora traen a Thalía fundida porque dicen que antes de ir al funeral de su hermana Ernestina, se maquilló como si fuera a ir a una fiesta. Cuando maquillarte no quiere decir que tu dolor sea menos, si se maquilló es para estar bien presentada, ¿qué querían, que llegara en pijama y con los pelos parados? Eso sí le hubieran dado permiso. La realidad es que si hubiera ido sin maquillaje, tampoco le iba a dar gusto a nadie. La gente está más perdida que una cabra en un garaje, no sabe qué hacer con su vida, pero son buenísimos para decirle a otros qué deben hacer y ahora la van a criticar hasta porque respiró al revés.

A JLO SOLO LE PREGUNTAN SOBRE SUS “PARRANDAS” CON “DIDDY” Y NI MODO QUE DIGA QUE ASISTÍA A ESOS REVENTONES SÓLO A REZAR EL ROSARIO

A Jennifer Lopez le llueve sobre mojado, no le perdonan haber sido novia de Puff Daddy, ni le creen que estuviera en esas fiestas rezando el rosario porque -Dime con quién te llevas y te diré quien eres-.

JLo tocó voluntariamente ese pandero, ya veremos si no se lo quiebran de tanto estirarlo.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ