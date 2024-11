Quincy Jones: 1933-2024

Icono de la música popular del siglo XX (y lo que va del XXI), el pasado 3 de noviembre falleció mister Q a la edad de 91 años. Poseedor de una inigualable trayectoria, quien encumbró al estrellato a figuras como Michael Jackson, Quincy tuvo una encomiable vida como músico ejecutante, compositor, arreglista y productor, navegando en diferentes corrientes; desde el jazz, el bossa-nova, el soul, entre múltiples expresiones.

Nacido el 14 de marzo de 1933 en un guetto, en el denominado South Side en la ciudad de Chicago, la vida personal de Quincy estuvo colmada de claroscuros. Su madre fue internada en un hospital por problemas de salud mental siendo muy pequeño, por lo cual creció junto a su padre y abuela, respectivamente. A los 14 años se mudó a Seattle y comenzó a estudiar tanto piano como trompeta. Esto le permitió figurar, al cabo del tiempo, como líder en diferentes agrupaciones locales.

A los 18 años de edad, convocado por el director de orquesta Lionel Hampton, debutó en el exigente mundo de las grandes orquestas como integrante de la sección de trompetas, embarcándose en una extensa gira por Europa. Ahí también se desempeñó como arreglista; oficio que perfeccionaría con el tiempo y que le permitiría solventar su vida cuando se mudó a la ciudad de Nueva York en 1954.

Su talento en este rubro lo encaminó a trabajar con artistas como Ray Charles, Dinah Washington, Sarah Vaughan, Count Basie, Frank Sinatra, entre muchos otros.

De la mano de Dizzy Gillespie debutó como director musical y, a partir de ello, siguió un camino pletórico que lo dirigió hacia la música de orquesta, la creación de innumerables bandas sonoras para películas y una portentosa carrera como ejecutivo para compañías discográficas (destaca el caso de Mercury), donde también fungió como productor musical.

Tuvo incontables éxitos comerciales que lo hicieron acreedor a múltiples premios Grammy, Tony, así como diversas nominaciones al Oscar. Recomiendo escuchar el primer disco que grabó como líder en 1957, para ABC Paramount, titulado: “This is how I feel About Jazz”, en compañía de los incomparables: Charles Mingus (contrabajo), Lucky Thompson (saxofón), Hank Jones (piano), Paul Chambers (contrabajo), Milt Jackson (vibráfono), Art Pepper (saxofón), Art Farmer (trompeta), Phil Woods (saxofón), Herbie Mann (flauta y clarinete) y Zoot Sims (saxofón). En la plataforma Netflix, hay un documental que dirigió su hija Rashida Jones y Alan Hicks, en el cual se explora a fondo su trayectoria

Descansa en soul, Quincy…

¡Hasta la próxima jazzofilos!

POR PABLO IVÁN ARGÜELLO

COLABORADOR

@antropologojazz

