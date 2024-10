Pronóstico del partido del TNF

El QB Matthew Stafford ha padecido enormemente las bajas de sus receptores, ya que ha tenido que trabajar con las pocas armas que le quedaron disponibles.

Minnesota Vikings (5-1) vs. Los Angeles Rams (2-4)

Los Angeles Rams han tenido un inicio de temporada bastante complicado, ya que las lesiones no se han apiadado de su ofensiva. Desde la primera jornada perdieron a su receptor, Puka Nacua, quien el año pasado impuso el récord de mayor cantidad de yardas por recepción para un novato, y la siguiente semana perdieron a Cooper Kupp, quien ya se encuentra listo para hacer su regreso triunfal al emparrillado esta noche. Mientras que la participación de Nacua es cuestionable, aunque lo más probable es que sea hasta la próxima semana, en la cual vea acción nuevamente.

A pesar de que la línea ofensiva se encuentre parchada y repleta de ausencias, el corredor Kyren Williams, ha lucido impresionante, ya que en todos los encuentros ha anotado al menos en una ocasión, por lo que suma nueve anotaciones totales en su cuenta personal.

Matthew Stafford ha padecido enormemente las bajas de sus receptores, ya que ha tenido que trabajar con las pocas armas que le quedaron disponibles, razón por la cual, Stafford únicamente ha lanzado tres pases de anotación, en lo que está siendo la peor temporada de su carrera profesional.

Los Rams necesitan hacer pesar su localía para poder salir del fondo de su división, aprovechando la motivación de haber ganado la jornada anterior, pero para su mala fortuna, les tocará enfrentarse con uno de los equipos que mejor han venido jugando este año.

La semana pasada, de manera dramática, los Vikings perdieron el invicto con los Detroit Lions (29-31), en lo que fue un juegazo, el cual vivirá por siempre en nuestros recuerdos, pero ahorita ya le han dado vuelta a la página, ya que saben que no pueden permitirse aflojar el paso, debido a que se encuentran en la división más competida de toda la liga, en la que los conjuntos de Detroit, Green Bay y Chicago también tienen récord ganador. La defensiva de los Vikings será una pesadilla para Stafford, ya que se ubican en el tercer lugar en capturas de mariscales de campo, además de que son la segunda defensiva que menos puntos ha permitido.

Mientras tanto, su ofensiva ha estado funcionando como reloj suizo, ya que cada jugador entiende perfectamente lo que tiene que hacer dentro del campo, comenzando con Sam Darnold, quien ha logrado quitarse los fantasmas de su pasado, y gracias a ello está teniendo una temporada de ensueño.

Justin Jefferson prácticamente no ha extrañado a Kirk Cousins, ya que de inmediato logró formar una excelente química con Darnold, además de que la aportación de Aaron Jones al ataque terrestre ha hecho que las defensivas contrarias no puedan enfocarse únicamente en el ataque aéreo. A pesar de que los Vikings lucen en el papel como amplios favoritos para llevarse la victoria, las casas de apuestas solamente los favorecen por tres puntos, y en caso de que los Rams no logren ganar, ésta podría ser la última ocasión en la que veamos a Cooper Kupp jugando con ellos, ya que cada vez crecen más los rumores de que podrían enviarlo con algún contendiente.

Pronóstico: Minnesota Vikings 27-17 Los Angeles Rams

POR DIEGO CARREÑO

