Preguntas para Rocha Moya

Usted que es matemático bien sabe que el narco y la política no son exactos. Por eso, ahora que la FGR determinó que Melesio Cuén sí fue asesinado en el lugar donde Ismael Zambada dijo que lo mataron y no donde certificó la fiscalía de Sinaloa, quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué opina del errático montaje que articularon las autoridades locales para tergiversar el asesinato del exrector de la UAS?

Supongo que también leyó el reporte del Centro Nacional de Inteligencia que se filtró a la prensa. Valida que el homicidio ocurrió en Huertos del Pedregal, una hacienda al norponiente de Culiacán, y no en una céntrica gasolinería como confirmó su gobierno. Pero, además, el informe revela que agentes de la siniestra DEA arrestaron y secuestraron a El Mayo y que la reunión fue convocada por usted, el gobernador.

¿Tiene algún tipo de vínculo con la DEA? ¿Está seguro de que sólo “es un mito” la reunión con Zambada? ¿Son sólo “infundios” y “fantasías” de la FGR y de la prensa? Usted que es académico sabe que lo mismo dijeron numerosos exgobernadores de Sinaloa y casi todos terminaron involucrados.

Cuando usted pidió que la FGR atrajera el caso, ¿sabía que la fiscalía estatal había cometido varios delitos para inventar una versión paralela al homicidio? Le hablo de desaparición forzada de personas (los dos ‘escoltas’ de Zambada y el chofer de Cuén), de manipulación de testimonios, de secuestro y de colaboración con la DEA. ¿Por qué se autorizó la cremación del cuerpo de Cuén?

Desde su lógica común, ¿cómo explica que la exfiscal Bruna esperaba en el hospital a que llegara el cadáver del exrector? ¿Bruna le contó quién se lo ordenó o ella es la única responsable de este intrincado montaje?

Se lo pregunto porque es sabido que usted negoció el nombramiento de Bruna, a través del entonces diputado Feliciano Castro, su actual secretario de Gobierno. Por cierto, ¿cree que su anterior secretario, el hoy senador Enrique Inzunza, muy cercano a la exfiscal, sabía de esta fabricación? A propósito, ¿sabe dónde está Bruna? Dicen que huyó.

En la guerra que se ha suscitado entre las dos familias más poderosas del narco en Sinaloa, una facción, los Zambada, lo acusa en volantes y en redes sociales haber entregado a El Mayo, en colusión con los Guzmán. ¿Por qué no muestra su pasaporte sellado o alguna imagen que despeje las dudas de que el viaje a Los Ángeles no es una mera coartada? ¿No sería más fácil exhibir una evidencia más contundente de su periplo por Estados Unidos? Así desactivaría eventuales venganzas en su contra.

¿Qué papel juega aquí Jesús Vizcarra, el empresario que le prestó el avión para el supuesto viaje? ¿Por qué no hace pública la bitácora? ¿Será que usted engañó a AMLO y a Claudia Sheinbaum? Se lo digo porque me cuentan que la presidenta está muy molesta con usted. Por eso ya no lo invitan a Palacio o lo excluyen de los pronunciamientos de gobernadores morenistas en apoyo a la reforma judicial.

Iba preguntarle por qué sigue en el cargo, pero es obvio: su renuncia o su destitución le heredaría el problema a Sheinbaum y a Morena, y ni la presidenta ni la dirigencia del partido van a limpiar el desastre de su gobierno. Por último: ¿sigue pensando que para ser gobernador de Sinaloa se necesita el aval de los narcos?

POR ALEJANDRO ALMAZÁN

COLABORADOR

@ELALEXALMAZAN

