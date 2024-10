La FMF le juega al misterio

De nueva cuenta vuelve a quedar de manifiesto el mal manejo que existe en la FMF para todo tipo de casos, sin importar que se trate dentro o fuera de la cancha. Olvídese usted del resultado entre México y Estados Unidos, ya que el cierre de esta edición ya habíamos terminado con esta columna; de eso hablaremos en otra oportunidad, pero de lo que sí podemos hablar es de lo sucedido con Javier Aguirre la mañana antes de ese partido.

Y es que, de repente comenzó a circular la versión de que El Vasco había sido llevado a un hospital de emergencia por dos razones: una de ellas era que se había sentido mareado, que se había desvanecido, y la otra era sólo para un chequeo.

Aquí el problema no es que Aguirre haya ido a un hospital, que después nos enteramos que fue la clínica de Rafael Ortega, quien es un especialista en lesiones deportivas. El problema fue que trascendió esta información no por los medios correspondientes, es decir, por el medio oficial, sino por aquellos a quienes les filtran ciertas cosas y no les filtran todos los detalles para evitar que se genere el caos que siempre dicen están controlando.

Tampoco es culpa del reportero que sacó la información, porque él la tenía y, efectivamente, Aguirre salió del hotel de concentración, para una revisión a un hospital, aunque en realidad no es lo mismo hospital que clínica, pero bueno eso también tiene que ver con la desinformación que se genera desde la propia federación.

La pregunta es: ¿Qué le costaba a la gente de comunicación de la FMF señalar, con santo y seña, lo que estaba pasando?

En verdad que no tienen ni cuatro dedos de frente como para pensar que si ellos son los que comunican de manera oficial qué es lo que estaba sucediendo con el DT de la Selección Mexicana se hubieran ahorrado mucho del ruido que se generó.

Me queda claro que Aguirre debería ser quien le dé un curso a la gente de comunicación de la Federación de cómo se hace un manejo de crisis, ya que si en algo es experto es precisamente en saber cómo manejar a los medios.

No sé cómo le vaya a ir a Aguirre en el Mundial 2026; es más, no sé si siquiera vaya a llegar, pero lo que sí podría hacer El Vasco es enseñarle a toda esta gente cómo es la manera de trabajar en este tipo de casos, ya que al final todo quedó muy claro de parte del entrenador mexicano.

Este nuevo capítulo de desinformación es un ejemplo más de la crisis que se vive en este ente; sobre todo, de parte de la gente que está encargada de dar a conocer lo que sucede en el futbol mexicano.

Tantos miles de dólares invertidos como para que no puedan decirnos en el momento en el que se tiene que decir qué fue lo que sucedió con Aguirre, para así evitar especulaciones.

Ya del resultado hablaremos después y es que no todo es positivo, evidentemente, en un momento en el que el conjunto Tricolor necesita tranquilidad y no se la pueden dar desde adentro por su falta de capacidad.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ