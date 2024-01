Angeles Pacheco: in memoriam

El despertar del 2024 nos entregó la triste noticia del fallecimiento de la cantante Angeles Pacheco; destacada jazzista quien en el año 2022 presentó su segundo disco “Coco”.

Después de una dura batalla contra diversos padecimientos, el 2 de enero del presente recibí la estremecedora noticia mediante un video publicado en sus principales redes sociales, en el cual, a manera de despedida, una enternecedora nota expresaba lo siguiente: “gente querida, muchos no saben, pero el último medio año tuve muchas intensidades de salud… y hoy fue el día de partir.

Sepan que tuve el privilegio de saber con tiempo que llegaba este momento, y aproveché ese regalo para decirles a todos los que amo, cuánto los amo, y sentir y escuchar sus muestras de amor. Me voy en paz, con una calma indescriptible y feliz, porque viví tan libre como pude, hice siempre lo que quise. A todos lo que no tuve la fortuna de conocer en persona, pero que de alguna manera nos acompañamos en estas locuras de las redes, les abrazo e invito a divertirse todo lo que puedan, me parece eso es lo único que importa. Si puedo le jalaré las patas a alguien nomás por chingar. Hasta siempre”.

Como se destaca en el mensaje, y para los que sí tuvimos la fortuna de conocerla en persona, no me dejarán mentir que Angeles se caracterizaba por tener un inigualable sentido del humor y una pasión desmedida por la vida y el arte. En un pequeño breviario sobre su andar resalto su paso por la Escuela Libre de Música y la Escuela Superior de Composición y Arreglo Musical; además de su formación con cantantes de la talla de Iraida Noriega, Magos Herrera, Bobby McFerrin, entre otros.

El 9 de junio de 2022 tuve el privilegio de presentar su segundo disco Coco, junto con ella y el pianista Emmanuel “Chopis” Cisneros, en la Fonoteca Nacional de México. La velada, además de ser sumamente significativa, le permitió al público acercarse de lleno a su obra.

Convencido de que Angeles hubiera deseado el mismo tono para este homenaje póstumo, les deseo un feliz año a mis queridos lectores y los invito a repasar su legado en los siguientes enlaces: @angelesliberame / @angelesmusicaoficial

¡Vuela alto querida Angeles!

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Por Pablo Iván Argüello

Colaborador

@antropologojazz

MAAZ