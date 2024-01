IP y Violencia de Género

¡Me quisieron dar un beso en el trabajo! El acoso laboral o mobbing es una forma de violencia que se ejerce en los centros de trabajo por superiores jerárquicos, así como por iguales.

En 2022 la violencia laboral contra las mujeres aumentó 44%, casi 8 millones fueron agredidas, y más de 109 mil personas abandonaron su trabajo porque recibieron maltrato psicológico, amenazas y agresiones físicas; elevando a 12 renuncias por hora por acoso laboral en México, de los cuales el 5% presentan una denuncia formal, buscando obtener una indemnización por despido injustificado.

Las dos principales causas que detonan el acoso laboral son estructuras tóxicas de la empresa con un 48%, y ser mujeres con el 36%.

Los casos van en aumento, y los centros de trabajo gastan dinero y esfuerzos en atender estas denuncias, las cuales muchas veces no entienden el porqué de la separación laboral, ignorando las actitudes violentas que ellos mismos ejercen, representando un gasto económico a la empresa, así como una mala reputación para la misma.

Entender la situación y poder tomar una decisión justa, muchas veces es complicado, ya que no se cuenta con la preparación e información suficiente para poder identificar una situación de violencia, o en su caso de violencia de género, y no se ataca la controversia suscitada desde un protocolo específico para atender estos casos y que no se refleje en costos tan elevados.

Capacitar al personal de las empresas o centros de trabajo, brindándoles información suficiente y completa para poder identificar los elementos de estos tipos de violencia, es sin duda el paso número uno para su erradicación en la cultura laboral. La información permite apertura y da confianza a quien está viviendo una situación de este tipo, ya sea en casa o en el trabajo, para hablar y denunciar, y así salir de ahí.

La NO violencia evitará que el personal lastime y discrimine a otros compañeros, convirtiéndose en redes de apoyo para mujeres, integrantes de la comunidad LGBTQI+, así como hombres que también son violentados.

La capacitación y prevención siempre será más barata que atender denuncias y darles el seguimiento jurídico necesario, con los tiempos establecidos por la ley. La iniciativa privada, así como otros centros de trabajo pueden ser un eslabón importante en la erradicación de la violencia en todas sus formas convirtiéndose en empresas socialmente responsables en temas de equidad e igualdad.

POR BRENDA BORUNDA

¿Y SI EXPONEMOS LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

@BRENDABORUNDA

PAL