Ahora es normal desaparecer madres buscadoras

En México se volvió normal que en el sexenio de Calderón las mamás dejaran su trabajo o su casa para dedicarse a la búsqueda de sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, esposos. Se volvió normal que en el gobierno de Peña Nieto se descubrieran fosas clandestinas en varios estados del país. Y se volvió normal que en el gobierno de López Obrador desaparezcan o maten a las madres buscadoras por hacer el trabajo que le toca hacer a la policía, sin que se lleve a cabo.

Es normal y nadie dice nada de que un grupo armado entre intempestivamente a una casa para llevarse por la fuerza y de manera violenta a una mujer frente a su hijo y su esposo, quienes al intentar impedirlo son asesinados a balazos.

Eso es lo que reportaron los vecinos de la colonia Ampliación El Cerrito, en la calle Abedul, en Salamanca, Guanajuato. Se trata de la señora Lorenza Cano Flores, quien llevaba casi seis años buscando a su hermano y tío.

“¡Sean piadosos, no la maten!”: clamó a los criminales otra madre buscadora.

Cecilia Flores lanzó un mensaje a los grupos que secuestraron a su compañera y acepta que siente miedo, pero que no va a dejar el activismo. Cecilia fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes llevan encontrados más de dos mil cuerpos en siete años. El diario El País recuerda que la propia Flores desplegó en el Ángel de la Independencia una manta con un mensaje. “A los cárteles les pido piedad. No maten ni amenacen a las Madres Buscadoras. No queremos justicia ni cárcel, solo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles”.

También destacó que el 13 de enero ese grupo descubrió 19 fosas clandestinas con restos humanos en la playa del Choyudo. Es sólo el comienzo: hasta fines de 2023, había más 52 mil restos sin identificar. Ellas cosechan, el Estado amontona. En el mensaje de la manta, Flores —que en 2021, después de que una buscadora apareciera acribillada—, dijo: “No buscamos culpables, no buscamos justicia; lo único que queremos es traerlos de vuelta a la casa”.

Es así como se han manejado entre ellas, porque en el gobierno de Guanajuato no oímos que condenen el secuestro o se comprometan a resolver el hecho.

Esa indolencia local no solo se da en esa entidad del Bajío, sino en Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León o donde sea, pero también lo es de la Federación, porque en la mañanera de este jueves no habrá espacio para estos temas. Sin embargo, el Presidente dedicará minutos a atacar a sus adversarios y a disculparse con Lord Molécula, el youtubero que pide jugar dominó con el presidente AMLO, pero que tras ser rechazado seguirá el show del perdón presidencial. O habrá también 15 minutos para atacar a periodistas.

•••

UPPERCUT: Mientras, las madres recorren las zonas más violentas siguiendo pastas y aflojando la tierra, no sólo con su dolor acuestas, ahora con miedo de ser las nuevas víctimas del país México trágico.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL