Morena apostaría por candidaturas históricas en la CDMX

“Cuando en ocasiones me preguntan cuándo habrá suficientes (mujeres magistradas en la Corte Suprema de Estados Unidos) y yo digo ‘cuando haya nueve’, las personas quedan impactadas. Pero ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha cuestionado”. Ruth Bader Ginsburg †, emblemática magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. BBC News, 2020.

MORENA en la CDMX enfrenta un nuevo escenario, primero, la escasez de cuadros hombres para encabezar fórmulas para alcaldías en la elección de este año, y segundo, la equidad de género.

La 4T ha dado serias señales, empezando con la Dra. Claudia Sheinbaum a la presidencia; después, teniendo a Clara Brugada para la Jefatura de Gobierno y para el caso de las alcaldías también se tienen propuestas de mujeres tanto en Benito Juárez como en Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza todas con liderazgos que seguramente estarán en las boletas electorales este año, las doce restantes se encuentran en proceso de consolidación y no debe espantar a nadie que la mayoría fueran mujeres, al menos once de las dieciséis alcaldías que se renuevan este 2024.

Y no debe espantar a nadie porque si lo que se busca es que la derecha no le dé un susto MORENA (ya que no se debe olvidar que la capital del país sigue siendo el bastión de la izquierda que gobierna) se debe optar por perfiles altamente competitivos y con alta probabilidad de ganar el voto, asegurando el triunfo a Claudia y a Clara.

En Cuauhtémoc seguramente MORENA optará por Caty Monreal que, por su formación y origen, representa el relevo generacional, lo que podría asegurar que se recuperara esa importante Alcaldía cuyo fracaso previo lo tuvo Dolores Padierna que ha perdido vigencia.

En Coyoacán a Luisa María Alcalde que seguro garantiza una alta votación por su sobresaliente desempeño como funcionaria federal que le ha logrado el respaldo del presidente López Obrador.

En Gustavo A. Madero a Beatriz Rojas que ha sido legisladora que nunca ha perdido una elección, por ejemplo, en 2018 y 2021 fue una de las más votadas a nivel nacional y ha tenido un desempeño sobresaliente como legisladora y como luchadora social por más de 25 años en Gustavo A. Madero.

Para Iztacalco se tiene a la legisladora local Lourdes Paz que ha ido trabajando de poco en poco su liderazgo en aquella demarcación, sin duda otra carta fuerte.

En Magdalena Contreras nuevamente con Paty Ortiz que buscaría revancha en esa Alcaldía, otra propuesta joven con miras al relevo generacional.

En Milpa Alta con Judith Vanegas que ha tenido un desempeño digno de repetición, desde luego otra apuesta interesante. Y finalmente Erika Rosales para Xochimilco donde ya es obligatoria la alternancia y que desde luego representa la continuidad de la cuarta transformación en aquella demarcación.

Todas las propuestas de mujeres que baraja MORENA para la CDMX tienen algo en común: TODAS SON FUNDADORAS DEL MOVIMIENTO DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, TIENEN ARRAIGO EN SU TERRITORIO, TIENEN EL CONSENSO EN LAS BASES SOCIALES Y GOZAN DE BUENA REPUTACIÓN.

Con ello, no solo se cumple con la paridad de género en candidaturas, se va más allá, pues se avanza en la deuda histórica que se tiene con las mujeres en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en la vida pública de nuestra Ciudad. Sin duda, no pasa desapercibido que este escenario tendría que ser calificado por Claudia Sheinbaum quien nuevamente pasaría a la historia como la candidata de las mujeres.

La sociedad capitalina experimentaría una gran catarsis política siendo gobernada en su mayoría por mujeres que todas son capaces y están listas para darle fuerza y empuje al segundo piso de la Cuarta Transformación.

Vaya escenario en la Ciudad. ¡Que vivan las mujeres!

POR JUANA CRUZ HERNÁNDEZ

DIRECTORA EN POLITICS, PUBLIC & AFFAIRS MÉXICO LATAM

JCRUZCOLUMNAS@GMAIL.COM

EEZ