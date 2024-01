Candidatos muy X

Seguramente la nota que puso a temblar a propios y extraños durante esta semana, fue la toma de ese noticiario televisivo en vivo allá en Ecuador.

Un grupo de jovencitos, armados hasta los dientes pudieron entrar a ese medio de comunicación y hacerse con el mando.

Se acercaban a cuadro y hacían variadas señas con las manos al estilo de “clicas”, como si mandaran mensajes a otras agrupaciones en algún lenguaje entre bandas. Total que los apañaron, abarataron a moquetes y ya sin pasamontañas, los exhibieron en medios.

A decir del nuevo presidente de ese país, Daniel Novoa, “para que los identifiquen sus familiares y se mueran de vergüenza”.

Yo creo que ya no conocen “ni la ajena”. No sólo este dicho me suena mucho a los de mi Jaguar de Macuspana cuando amenazó con acusarlos “con sus abuelas y madres”.

También se equipara el hecho de que Daniel Novoa propuso desde el inicio de su mandato, ofrecer otro tipo de alternativas a los jóvenes que los mantengan alejados de ser coptados por el narco.

Algo que también es inquietante, que aquí ya lo hemos abordado, es que normalmente los contrarios a estas nuevas formas más humanistas de gobierno (quienes seguramente estarán dejando de ganar millonadas), son capaces de movilizar al mismísimo demonio y sus brazos armados para desestabilizar, ciudades, estados o países enteros.

Ahí tenemos el caso de Ecuador donde los detenidos habían estado gritando consignas para que se alejara la milicia de los lugares donde ellos (los narquillos) llevaban a cabo sus actividades ilícitas.

Y esto último también me recuerda mucho el CAOS de saqueo de tiendas y asaltos simultáneos llevados a cabo hace días en Tabasco. Qué más podrían implementar los reaccionarios en México, que no fuera agregarle una rayita al tigre de la SEGURIDAD? Todos los demás proyectos del gobierno van viento en popa, en cambio éste que es a largo plazo… es el único del que se pueden valer para “tirarle al blanco” a la 4T.

En Guatemala también están descontentos aquellos que ven perdidas sus pingües ganancias y están planeando un golpe de estado por parte de su Fiscal. Y hablando de fiscales…qué tal el simbolismo de ese informe de despedida de la ex Fiscal de la Cdmx, Ernestina Godoy, en pleno Altar a la Patria.

Parecía que el subtítulo era “aquí están los resultados que debieron haber tomado en cuenta los traidores de México”.

Ernestina dijo abiertamente que habían tratado de presionarla para que desistiera definitivamente en los casos de Cuitláhuac García y de los del Cartel inmobiliario.

Y ante tanta simulación de la oposición, cerramos con la designación como candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano al Álvarez Máynez a quien inmediatamente empezaron a ventilarle en redes, fotos comiendo, platicando o asistiendo a eventos (muy amiguis) con Claudio X González.

Ya mejor que se postule el hombre X.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

EEZ