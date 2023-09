ALULA.- Para Arabia Saudita el turismo sustentable se ha convertido en una condición indispensable en los nuevos desarrollos que sorprenden incluso a los viajeros más exigentes.

Una muestra se presenta en esta región de Medina, donde gigantes de piedra custodian un hábitat que data de hace 200 mil años y que se presenta como una las regiones menos exploradas del planeta.

Aquí están las ruinas de Hegra, consideradas como Patrimonio de la Humanidad, por Ahmed-Al Khateeb, la UNESCO y por ello una de las decisiones del secretario de Turismo saudí, ha sido abrirlo al turismo global, lo que ha permitido a las firmas hoteleras de gama alta tener sus primeras incursiones en lo que muchos llaman la economía de las experiencias.

La celebración del Día Mundial del Turismo en la nación árabe con más de 500 funcionarios, empresarios y expertos en esa industria ha sido un espaldarazo en un país que busca posicionarse en el mercado global de la hospitalidad a partir de su riqueza natural, cultural y una infraestructura física parte de una inversión de tres trillones de dólares que ningún país realiza en estos momentos.

Dentro de la apuesta de Arabia Saudita para convertirse en la quinta potencia turística del planeta está una inversión sin precedente en nuevos cuartos de hotel.

Le llaman la Visión 2030 de la nación árabe que entre otras metas busca construir al menos 600 mil nuevos cuartos de hotel en las principales ciudades y nuevos desarrollos como Diriyah, AlUla y La Línea, lo que ha ocasionado que las grandes cadenas internacionales voltean a la nación saudí.

Hablamos que las firmas hoteleras de gama alta han sido las primeras en pensar expandir sus negocios en Arabia Saudita con marcas como Four Seasons, Park Hyatt, Rosewood, Langham y Ritz-Carlton entre otras que han acelerado un boom de la industria de la construcción con más infraestructura y zonas comerciales.

“Tan sólo el año pasado las nuevas inversiones turísticas explican el crecimiento de 8.7 por ciento del PIB que se situó como el más alto de los países de la OCDE”, refiere Gloria Guevara Manzo, principal asesora del ministro de Turismo, Ahmed Al-Khateeb quien se ha puesto como meta que en siete años la industria turística aporte 10 por ciento del PIB.

LA RUTA DEL DINERO

Definitivamente la eventual candidatura de Rocío Nahle García a la gubernatura de Veracruz no será un camino de rosas. Y es que los veracruzanos no han visto bien que una zacatecana llegue a gobernar a la entidad luego de la polémica que ha traído la construcción de la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, dentro y fuera de Morena. Por lo pronto, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna ya criticó el origen de la secretaria de Energía y todo indica que habrá más voces en el partido guinda cuestionando su participación en las encuestas con todo y que desde Palacio Nacional se afirma que no hay favoritos.

