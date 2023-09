El boxeo es diferente a todos los deportes

Me ha costado escribir esta columna, tras la terrible tragedia sucedida en Tijuana. Mientras transcurría el décimo round, el entrenador y esposo de Sabrina Pérez, de Argentina, sufrió un ataque al corazón fulminante; recibió atención médica, pero muy lamentablemente Diego Arua falleció minutos después.

¡Que descanse en paz y su memoria sea eterna! Deseo expresar mi agradecimiento a Juan Carlos Pelayo, Nancy Rodríguez, César Castañón y a toda la comunidad de boxeo que arropó a Sabrina y Gustavo, quienes ya han volado hacia Buenos Aires, para esperar la llegada de su querido Diego.

El pasado sábado retumbó el grito de ¡Viva México!, pero lamentablemente estuvo ausente del boxeo en Las Vegas.

Al demorar la firma de su nuevo contrato, el mexicano Saúl Canelo Álvarez perdió la fecha que le ha pertenecido por muchos años, y se le adelantó la UFC, quien promovió su evento, y en la pelea estelar, la mexicana Alexa Grasso defendió su campeonato con un empate.

Tantas noches de gloria se han presentado conmemorando este fin de semana de máxima celebración, pues nuestros mexicanos que viven en EU, décadas atrás lo instituyeron el 5 de mayo y 16 de septiembre.

Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Miguel Cotto, Vernon Forrest, Roberto Durán, y hasta Tyson Fury llegaron a pelear en esta fecha mexicana, además de muchos otros compatriotas que se dieron cita en diversos cuadriláteros de EU, como: Rubén El Púas Olivares, Chango Carmona, Salvador Sánchez, Bazooka Limón, Chiquita González, Ricardo López, Israel Vázquez, Jhonny González, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, José Luis Castillo y muchos otros más.

Históricos combates se dieron:

· Muhammad Ali vs. Leon Spinks II.

· Sugar Ray Leonard vs. Thomas Hearns.

· Julio César Chávez vs. Azabache Martínez.

· Erik Morales vs. Junior Jones.

· Óscar de la Hoya vs. Fernando Vargas.

· Floyd Mayweather vs. Saúl Álvarez.

· Las trilogías de Canelo vs. GGG.

Esta fecha se fue pasando de boxeador a boxeador, año tras año, contando con la participación continua y siendo los dueños del grito:

· Floyd Mayweather (cinco).

· Julio C. Chávez (cinco).

· Óscar de la Hoya (seis).

· Canelo Álvarez (siete).

Me dio mucho gusto ver el cinturón conmemorativo que la UFC preparó y entregó a Alexa Grasso, un fajín precioso, basado en la cultura oaxaqueña.

Estos cinturones conmemorativos que el WBC inició, en 2017, le han dado la vuelta al mundo por su belleza, y son en sí, un regalo del boxeo y México hacia el orbe.

El tema más popular de la semana pasada fue el que nos tiene con gran preocupación. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha trabajado por 60 años para humanizar el deporte de los puños.

Se ha invertido una fortuna en estudios científicos para encontrar información que nos lleve a cambiar las reglas para el cuidado de los atletas. Así se bajó de 15 a 12 rounds, las peleas de campeonato mundial, de 12 a 10 rounds, las de campeonatos internacionales y regionales; el pesaje oficial se realiza 24 horas antes, y no el día del combate. El ring tiene cuatro cuerdas y no tres, se eliminó el guante de seis onzas, el diseño e implementación de exámenes médicos obligatorios, programas vs. el dopaje, seguro de vida y gastos médicos, y una gran cantidad de medidas de precaución.

También el WBC ha dedicado 25 años a la regulación, promoción y administración del boxeo femenil. Reglas específicas para el cuidado de nuestras guerreras del ring. Muchos estudios, papeles de trabajo e información científica utilizan para proteger al máximo la integridad física de la mujer.

Es un hecho que la mujer y el hombre tienen una gran cantidad de diferencias fisionómicas, fisiológicas, hormonales y demás. La gran mayoría de los deportes tienen reglas diferentes para su actividad correspondiente, y no es la excepción en el boxeo; tenemos que tener siempre presente que en otros deportes se buscan goles, sets, canastas o puntos, el boxeo es un deporte de contacto, y ¡no puedes jugar al boxeo!

Estas reglas, como la prueba obligatoria de embarazo, han prevenido situaciones potencialmente trágicas. Los rounds son de dos minutos y un máximo de 10 rounds, pero, ¿por qué?

Existe una regla sagrada utilizada para implementar seguridad en el boxeo: deshidratación + fatiga + golpes = a una potencial lesión

de gravedad.

Mientras más dure el combate, mayor el riesgo, y está probado que la mujer tiene estructura vertebral, cuya tendencia es de contusiones cerebrales y demás diferencias, por lo cual, el WBC no sancionará peleas de mujeres programadas a tres minutos, ni a más de 10 rounds.

Es como si el día de hoy, un boxeador programa una pelea a 15 rounds. ¡Uf! A ver si no le estoy dando una idea a alguien, ojalá no salga el boxeador o promotor intrépido a desafiar esta regla que ha salvado muchas vidas, y mejorado la calidad de vida de todos los peleadores al retirarse.

Amanda Serrano, una de las grandes peleadoras de toda la historia, quien ha ganado campeonatos en seis divisiones distintas, llenó el Madison Square Garden contra Katie Taylor, ha logrado cobrar más de un millón de dólares al pelear, y tiene una impecable vida fuera del cuadrilátero, peleará a 12 rounds, de tres minutos, en función promovida por MVP, empresa de la estrella Jake Paul.

Aán queda más de un mes antes de ese evento, invito a Amanda y a su equipo a recapacitar, y no dar un paso que va en contra del orden, de la estructura, del cuidado, de la integridad física de tantas mujeres peleadoras que la admiran y a continuar una carrera que le ha asegurado, sin duda, el ingreso al Salón de la Fama del Boxeo.

(Crédito: Especial)

¿SABÍAS QUE...?

El gran ídolo mexicano, Canelo Álvarez, peleará este 30 de septiembre ante Jermell Charlo, y ambos peleadores son campeones indiscutidos de supermedio y superwelter, respectivamente; será la primera vez que se dé este fenómeno.

(Crédito: Especial)

Anécdota de hoy

Las Fiestas Patrias de septiembre nos trae siempre sentidos encontrados. Un 14 de septiembre de 1999, nuestro abuelito Elías, falleció. Mi papá estaba en Rusia y su regreso fue para llegar a despedirse; fue todo un sufrimiento. “Mi viejito adorado se me fue, quien me inculcó el amor incondicional a nuestra patria. Él llegó como migrante, y México lo adoptó, nos educó para ser buenos mexicanos, y hoy se nos fue para tenerlo presente siempre en estos días de celebración, de felicidad”.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL