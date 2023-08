La fascinante historia de Miguel Khoury

Conocí de primera mano la fascinante historia del empresario Miguel Khoury, fundador de la cadena de hospitales MAC (Médica Avanzada Contigo). Me relató la forma en la que decidió construir su primer hospital.

Originario de Celaya, Guanajuato, Miguel pertenecía a una familia del mundo de las prendas de vestir. Su primer negocio fue una fábrica de suéteres que fue adquirida por su papá. Ese negocio prosperó, pero tuvo diferendos por la gestión familiar y decidió iniciar su camino en solitario.

Inicialmente desarrollaría un edificio de oficinas, para lo cual solicitó un crédito bancario. El banco le pidió un estudio de factibilidad, porque se dudaba que el mercado de oficinas celayense requiriese un edificio.

La conclusión fue que había demanda para despachos de abogados, contadores, etcétera. Por esas mismas fechas, sin embargo, su madre enfermó, y tuvo que internarla en un hospital maloliente, viejo, y caro. Con esa experiencia a flor de piel decidió que su primera edificación sería un hospital y un edificio de consultorios. Así nació MAC.

La historia de MAC es sorprendente por la velocidad de su éxito desde 2008. A la fecha esta empresa cuenta con 20 unidades y tiene presencia en 17 ciudades. Su crecimiento es verdaderamente vertiginoso: actualmente construye nueve hospitales. La firma se enorgullece de haber atendido ya a un millón y medio de pacientes.

La estrategia de MAC consiste en tener al menos un hospital en cada una de las ciudades del país que tenga una población de 500 mil habitantes. Esto será posible con recientes capitalizaciones que ha logrado de fondos como Actinver, PineBridge y General Atlantic. En la mira de Khoury está hacer una oferta pública inicial de acciones doble, tanto en el mercado de Nueva York como en México. Ya ha dado pasos importantes hacia ese cometido con una emisión de deuda y la solidificación de su gobierno corporativo.

Miguel se enorgullece de que sus hospitales cuentan con los más recientes equipos y la última tecnología de diagnóstico. Su diferenciación está en el precio, porque, apunta, una tomografía en MAC puede costar una cuarta o quinta parte de lo que cuesta en uno de los hospitales de marca legendaria. En adición, toda su operación está certificada con estándares.

¿Cuál es la diferencia de MAC además del precio? La calidez de su gente, señala Miguel. La cultura organizacional de esta empresa parece ser de lo más destacado que hemos visto en la última década. ¿La clave? No querer verle la cara al paciente con estudios que no requiere, ni medicamentos que no necesita.

CANACAR

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga celebrará su Convención Nacional en Cancún, el 20 de septiembre. Los temas clave serán la seguridad carretera, el nearshoring, y la modernización de la flota. El ramo aporta 3.5 por ciento del PIB.

POR CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

PAL