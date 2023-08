Tapering I

A poco más de tres semanas de que se lleve a cabo el Maratón de la Ciudad de México, muchos corredores ya tienen marcado en su calendario un medio maratón como parte de su entrenamiento. Es imprescindible cerrar la preparación con fondos, sobre todo, como entrenamiento mental, de estrategia y de logística, que nos ayudarán a enfrentar situaciones que pueden surgir antes y durante la carrera, y que podrían disparar el cortisol, la hormona del estrés, y echar a perder meses de entrenamiento.

Estas largas son ideales para planear nuestra carrera: ¿cómo y con qué nos hidrataremos? Si, por ejemplo, no estamos acostumbrados a la bebida isotónica que ofrecerán, debemos buscar una alternativa. O ¿qué desayunaremos y en qué momento de la carrera comeremos y utilizaremos los geles? También nos ayudan a tener un plan B para imprevistos como la presencia de lluvia para que amigos o familiares nos lleven ropa y calzado seco. Jamás pruebes por primera vez un gel o una goma energética el día de la carrera, porque puede que tu estómago no lo tolere; a mi me pasó con una gomita de las que te incluyen en el kit de corredor, el malestar me hizo casi abandonar. Si vas a tomarlos, aunque ya los hayas consumido antes, hazlo con agua, no con bebida isotónica.

Recuerda que debes beber en todos los puntos de hidratación, incluso, en el de los cinco kilómetros. No hace falta que bebas el vaso entero. Con unos pocos sorbos, es suficiente. Planear cada parte de la carrera durante tus largas (distancias) es casi tan importante como tu entrenamiento de meses.

A dos semanas para el maratón será momento de iniciar el Tapering, que es la reducción de las cargas de entrenamiento. El objetivo es llegar al día de la carrera en buen estado físico y recuperado. ¿Qué vamos a hacer estas dos semanas? Vamos a reducir 50 por ciento la carga de entrenamiento; si acostumbramos ir al gimnasio debemos hacer la mitad del peso que cargamos. El fin de semana ya no haremos fondos ni velocidad, si acaso una trotada leve de ocho km, es suficiente. Recuerda que hacer en estas dos semanas, lo que no hicimos en las 14 anteriores, lejos de ayudarnos, nos perjudica.

Durante la semana previa al maratón recomiendo descanso activo, no significa que no hagamos nada, solo ya no vamos a correr, pero sí caminar unos cinco kilómetros diarios. Otras actividades como nadar distancias cortas, subirnos a la elíptica, hacer yoga y estiramientos, nos vendrán muy bien. Se trata de mantener la condición física y recuperar el estado físico; la idea es que lleguemos al maratón lo más descansados y sin dolores de ningún tipo. También es importante que durante estas dos semanas vayamos al podólogo y le comentemos que vamos correr un maratón para que nos deje las uñas de un largo adecuado y no nos hagan sufrir durante y después de la carrera; algo más que podemos hacer es ir al fisioterapeuta para que nos haga un masaje de descarga. En estos días, las emociones nos comienzan a jugar malas pasadas, y hay que saber manejarlas, pero de eso hablaremos la próxima semana.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

LSN