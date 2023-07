Las tres sorpresas posibles del dólar

El dólar puede seguir sorprendiéndonos en agosto y, si bien la expectativa de mucha gente es que tenderá a encarecerse y regresar a su nivel “normal”, esa no es la única opción.

En realidad, hay tres escenarios posibles, porque en julio estuvimos en territorio desconocido: con un peso sumamente apreciado.

La primera sorpresa es que durará meses en el actual nivel. Nadie está esperando eso, por lo que resultaría inaudito. Pero en ese caso estaríamos ante el valor real de esa divisa, como lo señaló Agustín Carstens hace algunos años. La segunda sorpresa sería que el dólar continúe bajando, y que rebase la barrera de los 16 pesos. En ese caso la afectación al turismo, a las remesas y a la manufactura de exportación sería muy considerable (algo que ya está ocurriendo con la paridad actual). Y el tercer escenario sería que regresara a niveles de 18 pesos, o más. Esto último es lo más esperado, o menos “sorpresivo”.

En la más reciente encuesta de expectativas económicas de Citibanamex los economistas arrojan una mediana de 17.95 pesos por dólar para el cierre de este año y 19.03 para 2024. Esto se explica debido a variables que empiezan a jugar con mayor nivel de riesgo para el país.

Una de esas variables es Pemex, cuya deuda fue puesta en perspectiva negativa por parte de dos calificadoras y que recién reportó una caída significativa ventas y utilidad neta trimestral. La primera se desplomó 42 por ciento, mientras que la utilidad neta pasó de 125 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2022 a 25 mil millones en este año. La empresa que dirige Octavio Romero señaló que el “incremento en el deterioro de los activos fijos” como uno de los factores que contribuyeron a esta gran disminución. Pemex está en la tablita, muy endeudada y no está fortaleciendo su rentabilidad. Esto tendrá alto impacto en las finanzas públicas del gobierno, poniendo en riesgo la calificación de deuda soberana, algo que hasta el momento no se ha materializado pero que no debemos descartar.

Todo ello impactaría en la paridad peso-dólar. Veremos.

JÜSTO CRECE

La firma de supermercado digital Jüsto, que dirige Ricardo Weder, reportó un crecimiento vertiginoso a cuatro años de entrar en operación. En 2023 llegó a cuatro bodegas en México, una en Perú y una en Brasil. Su modelo disruptivo modificó los fundamentos económicos del sector de autoservicios y su premisa básica es que en 2027 el comercio electrónico alcance en México 88 millones de usuarios, a los que dirigirá sus soluciones.

BBVA

La institución que dirige Eduardo Osuna reportó que su cartera crediticia ha llegado a un billón 557 mil millones de pesos y que alcanzó a tener 29 millones de clientes en el segundo trimestre del año.

