El indígena en el discurso

El término "indígena" porta una gran fuerza discursiva dentro de la política mexicana, una ironía palpable pues, mientras los políticos lo utilizan con orgullo, la realidad de los pueblos originarios cae en el olvido cuando termina su uso en el discurso. Recientemente se han destacado los orígenes de la senadora y posible candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Algunos enaltecen por pertenecer a una comunidad indígena, incluso de manera hipócrita, me atrevería a decir. He hallado comentarios en las redes sociales que la equiparan con Benito Juárez, figura referente para hablar de un presidente indígena, siguiendo esa tradición de usar el pasado como medio de legitimación, a pesar de que el propio oaxaqueño llevó a cabo medidas que perjudicaron a estas poblaciones.

Por otro lado, encontramos supuestos intelectuales que dejan al descubierto el clasismo y las posturas racistas que tratan de ocultar, al recurrir a estereotipos para burlarse de la candidata y proclamarse, prácticamente, los árbitros de quién es indígena y quién no. En sus palabras se puede observar el discurso oficialista posrevolucionario en el cual los indígenas se convertían en referencia de la identidad mexicana al tiempo que se intentaba incluirlos dentro del proyecto nacional, en muchas ocasiones, sin reconocer a estos pueblos sus tradiciones de vida. He identificado estas dos caras en torno al tema, aunque probablemente existan más.

No pretendo determinar si Xóchitl es o no indígena, eso, si es que es posible, correspondería a otras instancias o personas. Personalmente, considero que explotar los orígenes de la senadora es irrelevante, me parece que su esencia política se dirige hacia otro lugar. No obstante, a raíz del debate sobre los orígenes de la candidata, surgió una discusión más amplia alrededor la identidad de los pueblos originarios dentro del discurso político. Tal vez solo sea mi perspectiva, pero dudo que quienes hoy enaltecen a Xóchitl celebrarían de igual manera a María de Jesús Martínez, mejor conocida como Marichuy. Esta es una de las tantas contradicciones en los discursos políticos.

El uso de la palabra "indígena" en la retórica política mexicana es un arma de doble filo, que a menudo se emplea más para legitimar discursos y candidaturas que para atender genuinamente las necesidades y derechos de los pueblos originarios. La figura de Xóchitl Gálvez y el debate en torno a su identidad sirven para ilustrar cómo estos conceptos se manipulan y utilizan selectivamente. Es preocupante que, en medio de estas contradicciones y manipulaciones discursivas, la realidad de las comunidades indígenas siga siendo ignorada y sus voces se diluyan en el bullicio de la retórica política. Aunque estas personas sean las protagonistas de estos discursos, en última instancia, quedan excluidas.

POR IGNACIO ANAYA

COLABORADOR

@Ignaciominj

MAAZ