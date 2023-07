El pasado 23 de julio un grupo de mercenarios denominado Grupo Warger se rebeló contra el gobierno ruso y emprendió una marcha desde su posición en la frontera con Ucrania hacia Moscú, en menos de 24 horas había tomado sin resistencia la ciudad de Rostov-on-Don, situada apenas a unos 400 kilómetros de la capital de Rusia. El líder de Wagner, Evgeny Prigozhin, apreció en un video explicando se trataba una manifestación en contra de mandos militares y no de un golpe de Estado.

El grupo Wagner, compuesto por unos 50 mil efectivos, ha servido para defender intereses de Rusia en el exterior, y aun cuando el gobierno de ese país no lo ha reconocido, participan en acciones bélicas con su ejército; Prigozhin, hombre cercano a Vladimir Putin, es un empresario restaurantero que devino en mercenario y es conocido como el “Chef de Putin”. Actualmente Wagner tiene presencia en Siria, África central, Malí y se dice que también en América Latina.

Antes de reiniciar su marcha, horas después de haber tomado Rostov, el gobierno ruso acusaba de traición a los paramilitares y anunciaba medidas represivas contra sus integrantes; minutos más tarde se anunció que Wagner abandonaba la marcha y retrocedía; de manera inmediata, luego de esa maniobra, Putin anunciaba la cancelación de las medidas represivas y otorgaba tres opciones para los integrantes de Wagner: volver con sus familias, exiliarse en Bielorrusia o unirse formalmente al ejercito de Rusia.

Se dice que el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, habría intervenido para que no la marcha no continuara y no se reprimiera a Wagner, horas más tarde Lukashenko confirmaría en un mensaje esa versión. Así que Prigozhin partió en un Wagner otorgará entrenamiento militar a sus mermadas tropas, mientras que aún no se sabe si efectivamente los mercenarios se trasladarán o aceptan las ofertas de Putin.

Hace unos días el dictador bielorruso dijo que desconoce el paradero del líder de Wagner y que es posible que ya no se encuentre en Bielorrusia, lo que ha generado muchas especulaciones. Sin embargo, hace unas horas se informó en medios abiertos que Prigozhin se habría reunido con Putin.

Son muchas interrogantes las que deja este inesperado episodio, sobre todo para la región, ya que por un lado se especula el debilitamiento del presidente ruso y por otro lado se habla de un posible fortalecimiento de Lukashenko, esto en el marco de la invasión de Rusia contra Ucrania.

Lo cierto es que en este contexto en marzo próximo habrá elecciones presidenciales en Rusia, a las que Putin se presentaría por su quinta postulación, cargo que ejerce desde el año 2000; antes habrá que ver el desenlace del episodio con Wagner y la del conflicto con Ucrania.

POR ABELARDO RODRÍGUEZ DESALES

SOCIÓLOGO

LSN