Hoy el Pleno del INAI sesionará de manera extraordinaria

Hoy el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesionará de manera extraordinaria. Las tres Comisionadas y el Comisionado realizaremos esta sesión porque en el INAI trabajamos conforme a derecho y cumplimos la ley. Este ha sido siempre nuestro actuar: apegados a la legalidad y defendiendo la Constitución, misma que juramos defender.



En uno de los casos que veremos en Sesión de Pleno, una persona le solicitó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) información relacionada con el expediente de un juicio específico. En mayo de 2022, el INAI dio su resolución del asunto, sin embargo, dicha persona no estuvo de acuerdo con esta respuesta y el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió un amparo, ordenando al INAI a que dejara sin efectos la primera resolución y que, con libertad de jurisdicción, emitiera otra resolución en la que analice los agravios planteados por el recurrente.



El INAI ha dado cumplimiento a la ejecutoria de juicios de amparo a lo largo de su historia, no obstante, hoy es la primera ocasión en la que lo hacemos con quórum suficiente. Si bien el Pleno del INAI lleva más de dos meses sin poder sesionar debido a omisiones legislativas, el Juzgado en cuestión ordena “realizar la sesión correspondiente con el quórum con el que actualmente se cuente”, es decir, con cuatro Comisionados.



Cabe mencionar que, en la situación actual en la que nos encontramos, solo podemos resolver los casos surgidos de ejecutorias de amparos. Además, en la sesión de hoy discutiremos dos acuerdos en estricto cumplimiento a ejecutorias dictadas por el Juzgado Sexto y Décimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México; una sobre un recurso de inconformidad y la otra en contra de la Fiscalía General de la República.



Como órgano autónomo, el INAI debe respetar el sistema de equilibrios del cual formamos parte; cumplir una resolución judicial es hacer valer el Estado de derecho. Hoy en día se tienen 5 mil 288 medios de impugnación en trámite, de los cuales 3 mil 167 han sido dictaminados por nuestras Ponencias para que sean votados por el Pleno. No olvidemos que estos recursos son personas que están esperando a que sus derechos sean garantizados.



Este mes se cumplen 21 años del derecho de acceso a la información; es preciso volver a la historia para valorar la gravedad del momento y recordar que estos derechos no son privativos de nadie, por el contrario, son resultados de décadas de luchas sociales por combatir la opacidad.



En el INAI seguiremos de pie y luchando; confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos conceda la suspensión para poder sesionar.



POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

LSN