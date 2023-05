Mi novio, el agresor

Las estadísticas a nivel nacional dicen que cerca del 80% de las mexicanas hemos vivido algún tipo de violencia por parte de nuestra pareja a lo largo de nuestra vida, yo diría que es casi es el 100%, lo que pasa es que en muchas ocasiones comienza de una manera tan sutil que es casi imperceptible.

Pero ojo, no hay que culparse como mujer por esto. Una psicóloga me decía que la mayoría de los hombres violentos son personas altamente narcisistas, controladoras y muy manipuladoras, además de encantadoras y gentiles, lo que hace dudar de sus posibles agresiones, ¿cuántos conoces así?

A esto se le conoce como trastorno de la personalidad narcisista, es una enfermedad de salud mental en la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan demasiada atención, y quieren que las personas las admiren por sobre todas las cosas. Se colerizan rápidamente y tienden a ser violentos: rompen, avientan cosas o golpean lo que encuentran a su paso.

“Son personas que no logran responder ante los sentimiento y emociones de otros, aunque detrás de la máscara de absoluta confianza, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica”, menciona el libro Family Health Book.

De hace un mes para acá he recibido llamadas de casos cercanos de chicas que recientemente sufrieron violencia de género, en todos, al menos 3, las características de los agresores coinciden con la descripción del narcisista.

A ver, no quiero decir que todos los narcisistas son agresores, eso que lo digan los psicólogos, lo que digo es que, como mujeres debemos aprender a identificar ciertas características que nos pueden evitar desde agresiones verbales hasta golpes y la muerte. Quien lastima una vez lo hace dos veces, las estadísticas lo demuestran, y el mayor problema es la falta de denuncia. Muchas prefieren seguir su vida para evitar las 6 horas que lleva hacer el trámite, más lo que implica posteriormente: sus datos personales estarán a la vista de todos, y ¿quién les garantiza que no habrá venganza?

Para que quede claro, en la actualidad la violencia de pareja ya no alcanza fianza ni perdón, se persigue de oficio y va directo a prisión de dos a ocho años, según la gravedad de las lesiones, ¿debemos dejar que las lesiones sean graves para denunciar? No.

Siempre estamos a tiempo para detectar a un novio agresor, ese que justifica su violencia con el cuidado, el clásico de que me enojo porque no quiero que te pase nada, o grito porque en mi familia somos gritones, o no me gusta que salgas sola, ¿segura que sólo verás a tus amigas?, etcétera, las hemos escuchado casi todas; desde ahí comienza, con los celos en exceso disfrazados de protección.

Hace unos meses conocí a un hombre con esas características de quien me enamoré, FP, argentino -que de sencillito no tenía nada-, encantador, divertido, gustoso de la lectura, 48 años, pero que en poco tiempo me llevó a un desconocimiento absoluto de mi ser; tal vez mis ganas de una relación ‘linda’, más mi falta de amor propio me inclinaron a aceptar situaciones en las que en otro momento me habría negado, además que la presión que él ejercía para cumplir sus caprichos era tal que al final terminaban ocurriendo, trayendo o no dinero en la bolsa. Celos excesivos, cargados de ira, aquellos que llevan un insulto de por medio, más amor intenso, trastornando el entorno en algo turbio. Tuve miedo, ganas de huir, no saber cómo, hasta que un día ocurrió un momento de iluminación en el que simplemente me fui y estoy muy feliz por ello, salí a tiempo, pero se estaba poniendo feo. A eso me refiero.

Datos de México Evalúa indican que 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años de julio a diciembre de 2021, no fueron denunciados. En 2020, la cifra negra era de 98.6%. La mayoría de los casos de violencia sexual fueron perpetrados por sus parejas.

Otro dato menciona que durante enero y febrero de 2023 en México se abrieron 43,562 carpetas de investigación por violencia familiar y de género. Esta cifra es 21% mayor al 2022, según un análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

