Sí, las dos están cantadas

Desde el inicio no se movieron las preferencias. Terminan, prácticamente como iniciaron. Nada cambió. Los debates no menearon la aguja, tampoco los mítines y recorridos. No hubo sorpresas en 60 días de campaña, y no parece que las habrá ahora que estas concluyen. El Edomex será para Morena; Coahuila para el PRI. Si no sucede nada extraordinario, Delfina Gómez y Manolo Jiménez serán los ganadores del domingo 4 de junio.

“Salvo que haya algo inesperado que modifique la constante trayectoria de las preferencias electorales, un escándalo mayúsculo o un resbalón épico, a dos meses de las elecciones, la mesa parece puesta para que Morena gane en el Edomex, y el PRI retenga Coahuila”, publicamos el 3 de abril. Y nada inesperado sucedió. La coreografía electoral no trajo sobresaltos.

La encuesta de encuestas de Polls.Mx, marcaba aquel día que, en el Edomex, Delfina Gómez, de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-Verde), estaba 14 puntos arriba de la priista Alejandra del Moral: 47.7% a 33.2%. Hoy esa misma encuesta de encuestas dice que la maestra mantiene la tendencia: 57% a 42%, 15 puntos de diferencia. En mismo sentido la encuesta de El Heraldo de México le da a la morenista 55.1% frente a 43.2%: 12 puntos de ventaja.

En Coahuila la historia no fue distinta. Jiménez tenía, según Polls.Mx 46% frente a 30% del morenista Armando Guadiana; terminarán la campaña: 47% a 28%. La medición de esta casa editorial coloca al priista con 46.8% contra el 26.8% del morenista; 20 puntos arriba.

En el war room de Delfina Gómez tienen buenos números, pero tampoco son las distancias aplastantes que reflejan varias encuestas. Los más cercanos a ella, afirman que ganarán, sí, pero no por los márgenes que las encuestas públicas registran; estiman entre 6 y 8 puntos. Los líderes de Va Por México, por su parte, muestran encuestas donde están abajo, pero por 5%. Siguen apostando al día de la elección, a las estructuras y la capacidad de movilización. Difícilmente les alcanzará para cerrar más la brecha.

En Coahuila, Manolo Jiménez aprovechó la pulverización del voto y ganará cómodamente, gracias a que el PT —que ayer declinó—, con Ricardo Mejía, dividió el voto en favor de Guadiana. El priismo se mantendrá ahí, a diferencia de lo que ocurra en el Edomex, donde caerá el dinosaurio, tras 90 años de gobierno.

El PRI camina en los huesos. Alito habrá perdido, desde que es dirigente, 11 gubernaturas que el tricolor tenía en su poder. Los priistas ya sólo gobernarán dos entidades: Durango y Coahuila. En el otro extremo, Morena terminará con la maquinaria bien aceitada de cara a 2024. Es una aplanadora; ha ganado 20 gubernaturas entre 2018 y 2022. Si sumamos las dos entidades donde gobiernan partidos afines al gobierno federal —Morelos y San Luis Potosí—, la 4T encabeza 22 estados. La 4T, que en 2018 no tenía ninguna gubernatura, podría cerrar 2023 siendo gobierno en 23 estados. “A dos meses de las elecciones, los resultados están cantados: Edomex para Morena, Coahuila para el PRI”, cerramos aquella columna del 3 de abril pasado. Y sí. Todo apunta que así será.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MAAZ