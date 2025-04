Brandon Castañeda, excolaborador de Hoy expone amenazas en su contra, y responsabiliza a famosa YouTuber: "si algo me pasa"*

Desde el 2024, las acusaciones en contra de Brandon Castañeda, excolaborador de Hoy en redes sociales lo llevaron a convertirse en tendencia, luego de que fue señalado de haber violentado a su entonces novia la youtuber Queen Buenrostro, sin embargo, fue ella misma quien salió a desmentir las acusaciones en contra del ex integrante de los Wapayasos.

Ahora en pleno abril del 2025, Queen Buenrostro apareció en sus redes sociales y visiblemente dañada y desesperada, la joven que ganó fama en Badabun, denunció públicamente a Brandon Castañeda, su ahora exnovio de haberla violentado e incluso mostró un video en donde se aprecian los moretones y golpes que presuntamente el excolaborador de Hoy le hizo.

Tras estas denuncias, Brandon y Queen han protagonizado una guerra de declaraciones en redes sociales y medios de comunicación, la más reciente es en la que Castañeda responsabiliza a Buenrostro si es que algo le sucede, pues el también actor expuso una amenaza telefónica que recibió.

Brandon expone amenazas

Fue a través de sus redes sociales en donde el ex colaborador de Hoy compartió un breve video en el que se puede escuchar como un hombre con acento norteño amenaza a Brandon por lo que el joven exaltado terminó la plática.

Tras mostrar la conversación en la que recibió la amenaza, Brandon asegura que en los últimos días ha recibido varias llamadas de este tipo, por lo que energéticamente señala a Queen Buenrostro como la única responsable si es que algo le sucede o si su integridad se ve afectada.

Foto: IG @brandondco

Tras estas acusaciones la ex chica Badabun ya reaccionó al respecto, pues la joven de forma sarcástica respondió a la amenaza que recibió su exnovio, fue a través de sus historias de Instagram en donde Queen pone una foto de una niña con unos emoticones de lentes oscuros, un teléfono y un arma con el texto: “Ahora resulta”.

foto: IG @queenbuenrostro

Queen Buenrostro vivió un infierno con Brandon Castañeda

En entrevista con la revista TVNotas, la exchica Badabun, además de compartir en sus redes sociales las pruebas de los golpes que recibió por parte de su exnovio, también narró cómo fue el calvario que vivió a su lado y que soportó por amor, pues las agresiones comenzaron desde el inicio de la relación.

“Lo normalicé tanto que a veces pensaba: ‘No me ha golpeado en 1 mes, entonces estamos bien’. Era un círculo vicioso. Hasta que un día, Alex (Flores) sacó un pódcast y habló de la situación que viví hace un año. Eso hizo que él se molestara. Fui a su casa y me echó la culpa de todo… Decidí sacar mis cosas, pero me detuvo... Luego intenté platicar con él, pero recibí insultos. Me dijo: ‘Nunca te quise, ni te amé, solo te utilicé. Te mereces cada golpe que te he dado. Mírate, eres la basura de todos’. Agarró mi celular y lo rompió. Después me corrió de su casa”. dijo Queen a TVNotas

Así como este tipo de situaciones, Queen narró a la fuente antes mencionada que el ex integrante de los Wapayasos la golpeó en múltiples ocasiones y que incluso en una ocasión la arrojó del carro a la carretera y ella tuvo que correr tras el auto para alcanzarlo. Sin embargo, afortunadamente pudo salir de esa relación y ahora la joven ya puso una orden de restricción en contra de Brandon.

“Lo bloqueé de todas partes. Me ha amenazado de que subirá algo mío. Me da miedo de lo que pueda hacer. Ya tengo una orden de restricción en su contra. No se puede acercar a mí. No me mudaré de casa. Ya quité su huella de mis chapas. El amor me hizo hacer muchas pen... Me di cuenta de que tengo ansiedad, como si tuviera dependencia emocional. Casi desmayada me sacó de ahí”.