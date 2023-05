ACIMS: Desarrollo y Paz

En los últimos lustros, el éxito de millones de mexicanos en Estados Unidos ha sido espectacular. Quizás por eso ha habido una reacción por parte de sectores conservadores y xenófobos en ese país. Este sector fue el que dió, primero al Partido del Té y luego a Donald Trump, la fuerza necesaria para constituirse en un poder relevante en esa nación. Recientemente, se unió a este coro, el Gobernador Ron de Santis, quién acaba de anunciar sus intenciones de competir a la presidencia de Estados Unidos como candidato del Partido Republicano.

De una forma inusual, De Santis realizó el anuncio en la plataforma Twitter. Ahí habló de que, en caso de ser Presidente, cerraría la frontera, en un gesto a la vez inútil y agresivo. De Santis y muchos de sus correligionarios no pueden digerir la existencia de una sociedad multirracial, multicultural y multiétnica en Estados Unidos. Pero ser un Melting Pot ha sido siempre su realidad y su destino. La historia de Estados Unidos no se entiende sin la contribución de una serie de oleadas de migrantes que han hecho a esa nación la más poderosa del mundo. Pero en el caso de los mexicanos en Estados Unidos, ellos no cruzaron la frontera sino que la frontera los cruzó a ellos.

El espíritu de los tiempos no les da la razón a los aislacionistas estadounidenses que cada vez son menos en número y más débiles que nunca. El triunfo de Biden en 2020 fue la prueba de ello. Sin duda, el futuro no está en un México aislado de Estados Unidos, sino en una profundización de nuestra integración económica, política y cultural.

Una América del Norte integrada en lugar de desunida tiene todo el sentido del mundo. No sólo nuestras economías son complementarias, sino que nuestros pueblos son cada vez más cercanos culturalmente. Necesitamos, entonces, una gran decisión política que se corresponda con las nuevas realidades.

Por ello, es necesario promover un gran Acuerdo Comercial, de Inversión, Migratorio y de Seguridad que ponga orden a la compleja relación entre los dos países, incluyendo también a Canadá. El objetivo es crear las condiciones para que en la región norteamericana reine la libre circulación de bienes, servicios, capitales y seres humanos.

Aunque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por los tres países norteamericanos en 1994, así como el actual T-MEC fueron, sin duda, un paso en la dirección correcta, lo cierto es que se quedaron cortos si se toma en cuenta el gran potencial de nuestras tres economías y la confluencia enorme de nuestras sociedades. Es momento de profundizar nuestras relaciones al tiempo que el siglo XXI ya se acerca a su cuarta década. Sólo así cumpliremos nuestro gran destino.

Gustavo de Hoyos Walther

Fundador de Sí por México y Unid@s

@gdehoyoswalther

MAAZ