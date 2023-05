PRI y MC, un nuevo frente de batalla

Tremenda zacapela armó el lunes pasado un grupo de diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional. Se hicieron de palabras y hasta jaloneos hubo después de que los naranjas, coordinados por Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski, develaron, en la CDMX, un mural en el que se podía leer: “Con el PRI, ni a la esquina”.

Los del tricolor, encabezados por Paloma Sánchez, acusaron a las huestes de Dante Delgado de hacerle el trabajo sucio a Morena. Piensan que el mural y la campaña de MC, en redes sociales sobre todo, es para favorecer, el próximo 4 de junio, a la candidata de los guindas en el Edomex, Delfina Gómez. Pero como del lado de MC no se dejan, recordaron que si los priistas quieren hacer un reclamo por la desventaja que llevan en la contienda electoral, ese deberían de hacerlo al gobernador Alfredo del Mazo y a su líder nacional, Alejandro Moreno.

Porque si Alejandra del Moral pierde las elecciones, acusan, será gracias al pacto que hay entre la 4T, la cúpula del priismo y el mandatario estatal. Que no pretendan darse golpes de pecho, me dijo un integrante del partido naranja, al asegurar que los priistas ya entregaron la plaza, por lo que no necesitan de la ayuda de nadie para perder la elección.

Lo cierto es que unos y otros se responsabilizan de este "espontáneo" conflicto. Aunque de nuevo no tienen nada los desacuerdos. Las diferencias vienen de añejas rencillas. “Que se acuerden que en 2021 sacaron spots contra MC, cuando vieron que se les andaba yendo. ¿No que era contra Morena?”, me dijo una fuente cercana de ese instituto político.

Pero en el tricolor, como dice el clásico de Macuspana, tienen otros datos. Y recordaron que en este proceso electoral, MC no mandó candidato en el Edomex y ahora salen con esta campaña que busca desprestigiar al priismo.

Se les hace muy raro que lo hagan a sólo dos semanas de la elección. Incluso, piensa que los diputados Álvarez Máynez y Chertorivski actuaron por voluntad propia, cuando todo mundo sabe que son dos de los hombres más cercanos a Dante Delgado.

Por lo pronto, emecistas del estado de Jalisco, me dijo una fuente priista, no están de acuerdo con el conflicto que iniciaron sus colegas en la CDMX.Tan es así, que ya hay pláticas con el gobernador de aquella entidad, Enrique Alfaro, para que pueda sumarme a la Alianza Va por México en 2024. De hecho, dicen que la mayoría de los legisladores de MC, que son de Jalisco, no respaldan a sus compañeros en este conflicto. No se sabe aún hasta dónde escalará este problema. Lo cierto es que Alito y sus huestes compraron un conflicto con Dante y los más combativos del partido naranja, con un desenlace de pronóstico reservado porque los de Insurgentes Norte tampoco piensan quedarse cruzados de brazos.

***

Creel, el rival más débil. En Morena ya prendieron sus veladoras para que Santiago Creel se convierta en el candidato presidencial de la Alianza Va por México.

Dicen que no hay mejor rival, porque tiene puntos débiles que lo colocan en una posición muy vulnerable frente a la eventual candidatura de Claudia Sheinbaum. Observan que su parte más débil está en el terreno personal y eso, en una campaña, dicen, es oro puro.

***

¿El Cuau para jefe de Gobierno? Cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco se convierta en candidato de Morena en la CDMX. Según sondeos recientes, el ex jugador de futbol es uno de los personajes mejor posicionados. Sólo que hay una buena y una mala: la buena, es que le cae muy bien a López Obrador; la mala, es que nadie lo quiere entre morenistas y muchos menos los morelenses a quienes dejará más problemas de los que recibió.

•••

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La única forma de ser más listo es enfrentarte a un oponente más listo”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

LSN