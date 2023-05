Nuevo pasaporte con género no binario: día histórico para México

El pasado 17 de mayo fue histórico para la agenda de la diversidad sexual y de género en México. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el canciller Marcelo Ebrard entregó los primeros pasaportes no binarios expedidos por México. Se entregaron el mismo día en la Oficina de Pasaportes de Naucalpan y en el Consulado General de México en Houston. La novedad del documento oficial es que en las opciones de género muestran también una “X”.

El cambio es relevante: reconoce la existencia de identidades sexo-genéricas diversas y la libertad de cualquier persona de elegir no identificarse con su sexo en documentos oficiales. En palabras de Claudia Morales, presidenta de Conapred: “Que el pasaporte mexicano incluya por primera vez nuevas identidades de género es un mensaje claro y contundente de que las personas somos diversas”.

El derecho a la identidad es un derecho humano que todas las autoridades están obligadas a respetar y garantizar. Este derecho también comprende la identidad de género, asociada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación. El nuevo pasaporte no binario es acorde con las resoluciones judiciales sobre la obligación de las autoridades de contar con procedimientos sencillos y expeditos para garantizar que las personas puedan identificarse según sus convicciones. Hoy, cualquier persona podrá elegir no especificar su sexo en su pasaporte con una “X” en la casilla correspondiente, como alternativa a las opciones binarias “F” y “M”.

Este documento tendrá la misma validez internacional que cualquier otro pasaporte con los indicadores binarios tradicionales. El casillero “X” cumple con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas, que rige en sus 193 países miembros.

Con esta medida, México se suma a países como Alemania, Argentina, Australia, Austria, Canadá, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, India, Irlanda, Islandia, Malta, Nepal, Nueva Zelanda, Países Bajos y Pakistán.

El nuevo pasaporte ya está disponible en las oficinas de pasaportes en territorio nacional y en todas las oficinas consulares de México en Estados Unidos y Canadá. Estará también disponible a partir de julio en el resto de las embajadas y consulados de México en el mundo.

México es un país diverso, que celebra las diferencias y protege las libertades, visión expresada por el presidente López Obrador en 2019 al decretar el 17 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Biofobia. En un acto histórico, un presidente de México sostuvo por primera vez la bandera del orgullo LGBT, señalando: “este día tiene que ver con las libertades y con no permitir la discriminación. No es un asunto de tolerancia, es de respeto a las libertades”.

POR JAIME VÁZQUEZ BRACHO

@JAIME_VBT

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES EN LA SRE

