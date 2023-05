El poder ciudadano

A tres fines de semana de distancia, fecha para la celebración de las elecciones constitucionales del 4 de junio para elegir gobernadora del Estado de México, las expectativas entre los ciudadanos interesados en política, sobre el debate del próximo jueves 18 de mayo entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez, revelan un interés mayúsculo, sobre todo, porque cada vez está más claro entre la población en general, la dimensión del impacto nacional, que provocará éste desenlace electoral, no solo para los habitantes del estado, sino de todo el país, en tanto que, del resultado final, se definirá con mucho más claridad, el futuro nacional.

Como lo he analizado anteriormente en este espacio, más allá de ideologías, partidos políticos, candidatas y gobiernos, 2023 debe ser el año de los ciudadanos de Conciencia Activa. ¿Esto que quiere decir? Que los electores, deberán comprender muy bien, que

votar, es la herramienta clave de nuestra democracia. Votar es un derecho constitucional que garantiza a los mexicanos, elegir y definir libremente, qué clase de gobernantes y gobiernos son los que más conviene a sus intereses.

Los electores mexiquenses, 12 millones 600 mil, representan el padrón más alto de la república. Ciertamente, los electores, tienen el derecho, pero también la ineludible y altísima responsabilidad, de elegir gobernadora. La elección de la candidata, —persona que representa un proyecto—, implica al mismo tiempo, elegir destino, porque cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos, tiene consecuencias.

Se lee de manera muy simple —elegir destino— sin embargo, esta posibilidad, que se ejerce con libertad, gracias a nuestro derecho, se decreta o inscribe en la vida, por el simple acto, de votar, cruzando la imagen de la coalición y del partido político de su

preferencia.

El ciudadano debe comprender claramente que el momento de votar y poder hacerlo en secreto, (es un derecho) es para proteger a los electores de la manipulación política o coacción, (amenaza, violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para

obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad) lo que resulta ser de la mayor trascendencia.

En el juego de la vida, que se rige bajo el principio de causa y efecto, podemos discernir que votar, es la causa por la que algo sucede. En este sentido podemos afirmar que nosotros somos un manantial de ideales y al final, la vida que vivimos es, nuestra obra maestra. Es decir, cuando el elector vota en soledad y sigilo, en el sentido que cada quien determina, consciente, o inconscientemente, está contribuyendo, para que la configuración del próximo destino generacional, sea fatal o venturoso.

De ahí, la importancia de reconocer el poder y la trascendencia que detona el acto de ejercer el derecho al voto. Es por ello, la importancia de advertir las consecuencias de una elección, que implica calcular los efectos y trascendencia de una decisión política, porque siempre estará más allá de lo perceptible en el tiempo y lugar donde ocurrió la causa.

Los electores mexiquenses que no votan, que no ejercen su invaluable derecho democrático y libre para elegir su próximo destino, mucho bien, le harán a sus hijos, participando conscientemente en la elección del próximo 4 de junio, por las repercusiones que representan, para el futuro inmediato y de largo plazo.

¿Por quién votar?, esa es tu elección. —Si las cosas en el país están bien, ya saber por cual votar. Si las cosas están mal, este es el momento para cambiar el rumbo y asegurar un mejor futuro para todos.

Ciudadano de Conciencia Activa. Piensa bien, NO votar, es tirar irreflexivamente tu voto (no hay espacios vacíos) es ayudar a quien no quieres. NO votar, es soltar el timón y dejar la vida personal y nacional a la deriva. No hay más. Ejerce tu voto y contribuye a definir el mejor futuro para el Estado de México y para la nación entera.

POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS

