Me reservo el derecho de admisión

–Chucho, ponme en una nota que no trato con bandoleros. Pero que diga así, ¿eh?: “bandoleros”. Imagínate: que me quiere entrevistar. ¡Al carajo! Tengo que cuidar la investidura. Esto tentado a decir “fuchi caca”. Bueno: ¿cómo va lo del amigo de Andy en Liconsa? ¿Lo están usando para pegarle a mi bodoqu… a mi chaparro?

–Así es, presidente. Que son 86 millones por unas bolsas de leche en polvo que no aparecen y una operación de lavado de dinero con Venezuela.

–¡86 millones no es nada! Están desesperados. Cómo insisten con lo de Liconsa. A propósito, ¿qué sabemos de Nachito? ¿Está contento en Gobernación? Cuiden que no lo vuelvan a rodear los priistas. Ya ven que luego lo engañan.

–Muy contento, presidente. ¿Quiere que le mandemos otro altero de gorditas a la oficina?

–No, tampoco exageremos. Quedan pocas y este mes no vamos a Durango. Martínez, que me preparen seis para después de la mañanera. No, sin cilantro. Me cae pesadísimo y me gusta sentir el sabor del chicharrón prensado. Que sean siete. Y pregúntele a Sandoval si puede mandar un avión a Durango. Me preocupa Yasmín. ¿Ha habido más escándalos?

–No, presidente. Se mantiene firme en la Corte.

–Cuídenmela. El sistema judicial está podrido. Hay pocas personas con ese nivel. Marcelo, ¿cómo va lo de Trun? Es increíble la guerra sucia que le están haciendo. ¿Ustedes lo ven capaz de cometer agresiones sexuales? ¿Saben qué pasa? Que el feminismo está con todo. No ha parado desde que apareció hace tres años. Mándale un mensaje solidario de mi parte, por favor. Hablando de los gringos, ¿cómo va el señor Guzmán?

–Sigue en la cárcel, presidente.

–Me rompe el corazón. ¿Y su muchacho?

–Tampoco quitan el dedo del renglón con eso, señor.

–Es una infamia. ¿Ya le agradeciste de mi parte a Félix por sus tuits contra Piña? Por favor. Y felicítalo por su trabajo en Guerrero. Martínez: aparte de las gorditas, un pozole. No, sin lechuga y ¿cómo se llaman esas cosas rojas? Ándale, rábanos. Le matan el sabor a la cabeza de cerdo. ¿Cómo que de pollo? Cuando se me antoje un consomé, te aviso. Diles en la cocina que no me quiero ver obligado a despedirlos. Que no se repita. Les juro que oigo estas cosas y digo: “Que truene de una vez el cateterismo”.

–¿Le cambiamos el pozole por puchero?

–Pues sí, ya qué. Importante: en lo de Loret, añádele a la nota la palabra “malandros”. ¿Cómo va la CFE? ¿Ha habido pastizales quemados? ¿El licenciado está bien? Hace mucho que no sé de él.

–Lo veo tranquilo, señor. Los pastizales, bien. Como 57 desperfectos en subestaciones, nada más. Lo normal. Todas las semanas son así.

–Perfecto. Vamos hacia la soberanía. ¡Ah, se me ocurrió algo buenísimo! Ponle “Me reservo el derecho de admisión”. Que sepa que aquí no tratamos con gente inmoral. Para terminar por hoy, felicítenme a Hugo por el final de la pandemia.

Julio Patán

Colaborador

@juliopatan09





