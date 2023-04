Pensión alimenticia: Una problemática de género que mayormente afecta a las mujeres

Para mi columna del 25/03/23 en El Heraldo de México, titulada, ¡logré no pagarle nada a mi ex!, recibí diversos comentarios, especialmente, de que sólo hacía referencia a papás irresponsables que abandonan a sus hijos e hijas, pero que la sociedad había cambiado, por lo que también existían madres morosas, ¿por qué no había escrito de ellas?

Dada la importancia del tema, me pareció oportuno hacer algunas precisiones.

En principio, el artículo tiene el propósito de informar sobre los acontecimientos jurídicos y legislativos que impactan a la infancia, siempre, sobre la base del interés superior de la niñez, es decir, independientemente de los padres o madres, lo relevante es procurar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. A eso nos debemos.

Resultó interesante y, puedo comprenderlo, por los intereses legítimos y específicos de cada lector o lectora -esa es, en esencia, la importancia del alcance de los medios de comunicación-, que aún cuando el artículo de referencia se procura neutro en cuanto a progenitores, se haya entendido referido únicamente a aquellos.

Independientemente de su literaria imparcialidad, que se puede leer desde el título y en distintos párrafos que hacen alusión a ambos, asumo que se pudo comprender sólo en referencia a los papás, en función de las estadísticas y los casos prácticos que, probabablemente, ya se encuentran interiorizados en el colectivo social.

Regresando al interés superior de la infancia, que es lo fundamental, el Instituto Nacional de Estadística y (INEGI) estima que en México, tres de cada cuatro niñas o niños, no reciben pensión alimenticia por evasión.

Entonces, ¿son más las madres o los padres los que incumplen? Actualmente, no se cuenta con estadística unificada y confiable. Precisamente, la creación del Registro Nacional de Obigaciones Alimentarias ayudará para este fin. En tanto, podemos extrapolar, para conocer la magnitud nacional de la situación, con datos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se registra que entre 2018 y junio de 2022, se resolvieron 42,673 asuntos relacionados con deudores alimentarios morosos. De estos, el 89 por ciento involucró a hombres y el 10 por ciento a mujeres. Es decir, en 9 de cada 10 casos, el proceso por deudor moroso se inició en contra del padre. Habrá muchas otras variables, pero los datos duros están a la vista, por eso mi artículo se entendió así.

Además, para estos análisis, sugeriría incorporar la perspectiva de género, para valorar si el incumplimiento afecta más desproporcionadamente a las mujeres. Por ejemplo, el Manual para Juzgar con Perspectiva de Género en Materia Familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), considera que estos casos, las obliga a asumir solas las tareas de cuidado, las empobrece económicamente y les dificulta su entrada al mercado laboral, haciéndolas vulnerables frente a los padres de sus hijos o ex parejas.

En la realidad y en la estadística, nadie puede negar que este incumplimento afecta principalmente a las mujeres. Por lo que si esto es así, ¿dónde está mayormente el problema? A mí me queda claro: ¡hombres, pónganse al corriente! Esto, sin dejar de considerar que el Registro es y será para ambos. ¿Usted qué opina?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ