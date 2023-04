Unos días de vacaciones

Bien merecido tienen los mexicanos unos días de descanso, y si no son merecidos, si son muy necesarios. No me refiero estrictamente al ir a la playa o salir a pasear fuera de su ciudad de residencia, sino de dejar de escuchar por unos días, aunque sea, al inquilino de Palacio Nacional.

El presidente López Obrador cada día se radicaliza más, así como un día califica de churro la nueva película ¡Que Viva México! de Luis Estrada, otro dice que los medios de comunicación desean que se actúe de forma sumaria contra el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, después de la tragedia que se presentó con la muerte de 38 migrantes.

Pareciera que no busca aportar nada nuevo en las conferencias matutinas llamadas mañaneras, tan solo polemizar, fijar la agenda

nacional, es decir, poner en la mesa temas intrascendentes y banales, para que sea de lo que se hable en la prensa y en la sociedad, y así dejar de lado los temas realmente importantes de la vida nacional, pero de los cuales lamentablemente no hay nada bueno que decir.

No seria mejor que explicara como se combate al narcotráfico en México y se reducen los índices de criminalidad que padecen todos los días millones de mexicanos, a decirnos que a la película de Luis Estrada le va a ir muy bien porque es para consumo de los conservadores.

También nos ilustró sobre lo que él piensa de la película “El Infierno”, dirigida por el mismo Estrada, la cual calificó de clasista y racista. Ahora resulta que el primer mandatario ya es crítico de cine. No sería más útil que nos hablara de la falta de medicamentos y de cómo se está solucionado este gravísimo problema que aqueja a miles de papás cuyos hijos tienen cáncer. Como sea, su hijo al padecer COVID estuvo atendido por excelentes doctores y bajo el tratamiento de medicamentos que no tiene ni Obama.

El presidente de la República no se comporta como un estadista, sino como el vocero de la cuarta transformación. Le habla a su público todas las mañanas evitando los temas en donde poco o nada ha podido hacer su gobierno. De esta manera, es muy común que en su espacio mañanero veamos videos, escuchemos canciones, se cuenten chistes y, sobre todo, se polarice, criticando y denostando a todo aquel que no coincida con su forma de pensar o se le ocurra cuestionarlo.

Más que un informe de gobierno es un verdadero espectáculo, al estilo de las películas de Luis Estrada que tanto critica. Él decide

quienes son los actores secundarios, quienes los extras y quienes los dobles para las acciones de peligro. Pero al final de cuentas él dirige, actúa y hasta produce.

Por eso se vuelve tan importante unos días de descanso, dejar de escuchar diario lo mismo, y dar espacio a la reflexión, al análisis y pensar que es lo que se quiere para nuestro país en los próximos seis años.

Para una sociedad sana no es recomendable estar escuchando diario a alguien que solo descalifica, critica, y se burla de todo aquel que no coincide con la llamada cuarta transformación. Él mismo lo ha dicho: no hay espacio para titubeos, por eso pide primero lealtad luego capacidad.

Es estar escuchando que aquel que no piensa igual que el presidente es conservador, que todos aquellos que cuestionan quieren atacar a un gobierno que ya no es corrupto, pero cuando les mencionan casos como el de SEGALMEX, simplemente voltea la mirada.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

LSN