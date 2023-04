El PRI y la apuesta por el olvido

La candidata de la derecha mexiquense emitió el pasado fin de semana en su cuenta de Twitter un mensaje que no tiene desperdicio y que seguramente será una constante en su campaña. En días que llama de reflexión, la representante del PRI dice que “no es momento de recriminarnos por el pasado”.

¿Y esto por qué es un asunto de todes? Aunque parezca una obviedad hay que decirlo, el Estado de México no ha tenido alternancia, siempre ha gobernado el PRI. El estado que guarda cualquier aspecto de la administración pública estatal es responsabilidad de una sola fuerza política.

Las condiciones de atención a la salud, de infraestructura, la movilidad tanto privada como de transporte público, la inseguridad, el empleo, el acceso a la educación, el cuidado del medio ambiente, la producción agrícola, la cultura, el respeto a los derechos humanos y el índice de feminicidios, todos los indicadores de esos y otros temas son responsabilidad de los gobiernos del PRI, de verdad, ¿no debemos recriminarles nada?

El uso de lenguaje será fundamental en esta campaña. La derecha insistirá en que no importa ser de derecha o de izquierda, hablará de no permitir la destrucción del Estado de México (destruido por ellos mismos); se quejará, aunque parezca ridículo de una elección de estado; insistirá en la sororidad, pero atacando a la candidata de Morena y gritarán hasta la afonía que ellos, los mismos de siempre, representan el cambio.

La maestra Delfina Gómez por el contrario no teme que se hable de su pasado, no sólo del personal sino del político, la maestra se siente notoriamente orgullosa de ambos. Su origen, su historia como persona y como política guardan congruencia, es consecuente. La maestra Delfina sí llama a la reflexión y no omite que se piense en el pasado y logra con una simple pregunta desmontar la falacia priista del cambio, ¿por qué creer que se van a portar bien? La maestra Delfina no oculta su morenismo, ni su simpatía por AMLO, por el contrario, lo exalta y no apuesta al olvido, al contrario, promueve que se indague, que se hurgue en el pasado para que quede claro quién se debería avergonzar de él.

La derecha arrinconada está tentada a tomar una ruta de la que se podrían arrepentir y aunque prometieron jugar limpio se ha hecho presente cada vez más la posibilidad de una campaña donde la ofensa y la calumnia sean la constante. Se aproxima la estrategia del “titiritero”, lo han dicho ya en redes sociales y la propia Del Moral lo ha mencionado en al menos dos ocasiones, una en su entrevista con Reforma y otra en un acto en Acolman, necesitan el escenario de la polarización para legitimar su narrativa de reconciliación, algo así como ser los dueños de la enfermedad y la cura. Los reconciliadores convertidos en provocadores, quizá quienes claman por no pensar en el pasado lo hacen para seguir usando las mismas mañas de siempre.

POR DANIEL SERRANO

