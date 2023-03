Da miedo cómo le faltó al respeto el cantante cubano a Heidy Infante

LA PATRULLA SOLTÓ AL CANTANTE CUBANO QUE LE AGARRÓ SU PARTE ÍNTIMA A HEIDY INFANTE PENSANDO QUE UN JALÓN DE CABELLO NO AMERITA PRESENTARLO ANTE LAS AUTORIDADES….

Parece que vivimos en un ring de boxeo, lo que le pasó a la nieta de Pedro Infante, a Heidy Infante, es tan aterrador que Omar García Harfuch le llamó para decirle que ya tomó cartas en el asunto, porque si el señor se atrevió a meterle mano y a golpearla en un escenario con todos los músicos al lado de ella y frente a 200 personas ¿Si está a solas con una mujer de que no será capaz?

Da miedo cómo le faltó al respeto ese señor, porque la cantante no estaba de borracha aventando botellazos ni insultando a nadie, simplemente estaba cantando en el escenario cuando el cubano le agarró sus partes íntimas.

Lo que es un misterio es por qué la patrulla que se llevó al golpeador lo soltó pensando que ni modo de llevarlo a la cárcel por un jalón de pelo a una cantante, ¡eso es lo sorprendente que sueltan a un hombre que pudo haberle volado la cabeza de un solo golpe, pero refunden a un hombre inofensivo porque se roba una dona!

MISTERIO LEGAL: LAS AUTORIDADES SABEN A QUE GIMNASIO VA TOÑO BERUMEN, DENUNCIADO POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL A 11 HOMBRES, PERO NO LO AGARRAN

Increíble, Toño Berumen denunciado por supuesto abuso sexual por 11 hombres, no se presentó en el juzgado, por supuesta enfermedad, a encarar a sus acusadores, pero va diario al gimnasio y según testigos que ven al ex manager de Magneto, se ve muy saludable. Saben dónde localizarlo pero la ley no lo agarra. El primero que lo denunció fue el cantante Mauricio Martínez.

¿SERÁ VERDAD EL VIDEO EN EL QUE LA NUERA DE SILVIA PINAL INTENTA VENDER EL RELOJ DE MARCA CARÍSIMO DE LA DIVA DE MÉXICO?

Los padres educamos o “mal educamos” a los hijos, pero lo que cuenta Mayela que le hicieron ella y su esposo, Luis Enrique Guzmán, a Silvia Pinal parece: “escuela para ladrones”. Según los audios y el video que vimos, la nuera de Silvia Pinal cuenta que un fin de semana que la diva salió de viaje, ella y su marido llegaron con un detector de oro y plata, y se llevaron cinco kilos de oro que equivale a trescientos mil dólares. Además, en la grabación Mayela le comenta a Luis Enrique de un anillo: “para mí, de compromiso, por fa”, el cual él, le regaló.

No soy la ventanilla de pagos, ni la encargada de cobros ni pretendo aconsejar a nadie pues ni soy juez ni abogado, pero ese video la convierte en cómplice de quitarle oro a su suegra si Silvia Pinal no se los regaló, lo cual es un delito.

El video lo grabó al que le ofrecieron venderle los relojes de oro de Silvia Pina y quizá él mismo le sirva a Sylvia Pasquel para levantar un acta para que se investigue y hacerle agradable su vida a la última Diva de México que no se merece que la despojen de sus bienes.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ