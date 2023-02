Cárteles de la droga, ¿vendrá EU a perseguirlos en México?

Preocupados por los más de 100 mil estadounidenses muertos por sobredosis de drogas tan sólo el año pasado, 66 por ciento de los cuales fueron víctimas de las opiáceos sintéticos como el fentanilo, 21 procuradores de 21 estados de la unión americana, firmaron un documento en común que declara como grupos terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, que al tener sus propias fuerzas armadas, representan un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En una carta dirigida al presidente Joseph R. Biden, Jr y al secretario de Estado Antony J. Blinken, los 21 fiscales firmantes denuncian la incapacidad del gobierno mexicano de combatir a grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que comparan en peligrosidad con otros de medio oriente como el Hezbolah, que representan una seria amenaza para sus ciudadanos y territorio.

En la carta, los 21 fiscales acusan al gobierno de Biden de no haber hecho nada al respecto y le dicen que es momento de actuar. Los fiscales y estados firmantes son Alaska, Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Iowa, Indiana, Kentucky, Luisiana, Ohio, Oklahoma, Missouri, Montana, New Hampshire, Nebraska, Texas, Tennessee, Utah, Virginia y Virginia Occidental. Los 21 fiscales aseguran que los cárteles mexicanos se han infiltrado en negocios legales para operar en Estados Unidos como la exportación de aguacate, las franquicias restauranteras y la operación de gasolinerías o supermercados, por ejemplo.

Desde la óptica estadounidense, la existencia de grupos con fuerzas armadas propias como las de los cárteles que han tomado el control de amplias regiones en México amerita el ingreso del ejército de Estados Unidos aquí, como lo han hecho recientemente en Afganistán, Irak, Libia y en América Colombia, donde en Bogotá y Cartagena tienen oficinas la DEA, el FBI, la CIA y 7 bases militares bajo el pretexto de proteger sus intereses. ¿Se imagina usted tener en México bases militares estadounidenses en Ensenada, Manzanillo y Salina Cruz para proteger el Pacífico, en Tampico, Veracruz y Cancún para proteger el Golfo y Caribe, y en Chihuahua, Culiacán, Zacatecas, Silao y Puebla para proteger sus intereses en el centro?

De muy productiva podría considerarse la gestión de la cancillería en su labor de apoyo a los damnificados por los recientes terremotos en la región sur y este de Turquía. Varios cuerpos recuperados y tres hombres rescatados con vida, uno de ellos resucitado tras haber sufrido un colapso, son parte de los resultados que me compartió desde Adiyaman Bernardo Aguilar, director para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionario a cargo de la coordinación entre los rescatistas de las secretarías de la Defensa y la Marina, quienes acompañados de técnicos especializados y perros adiestrados, cumplen su primera semana de trabajo en aquella tragedia.

Aguirre me comentó además que la misión mexicana ha dado apoyo a tres connacionales que trabajaban y residían de manera permanente en la provincia de Adana y que perdieron sus viviendas, pero que finalmente se encuentran a salvo en Estambul donde decidirán su futuro inmediato en aquella nación.

Por cierto, la embajada de Turquía en nuestro país ha informado que por cuestiones de logística ahora sólo recibe carpas de invierno, sacos de dormir, generadores de electricidad y cobijas, y que para ello ha puesto a disposición de los donantes los domicilios de Monte Blanco 1245 en Lomas de Chapultepec y en el Centro Cultural de Turquía, en Hegel 618.

El trabajo de este equipo seguirá adelante hasta por lo menos la próxima semana, ya que en este tipo de tragedias es posible hallar personas con vida en los 10 a 15 días posteriores a la tragedia. No podemos menos que desearles ánimo y éxito.

Con una inflación del 7.91% a enero y una inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni energía por su volatilidad, del 8.45% a tasa anual, México enfrenta una cuesta de enero no vista en los últimos 22 años. Para México, enero ha sido el tercer mes consecutivo con avance inflacionario desde noviembre y en esta ocasión no se puede considerar que se trata de un fenómeno importado porque por ejemplo en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el fenómeno se ha mantenido a raya desde el pasado mes de octubre y para el presente 2023, con una tasa de interés del 4.75%, el pronóstico inflacionario es de 4% lo mismo que en Europa.

En busca de combatir la inflación, el Banco de México ha tenido que ajustar la tasa de interés interbancaria por decimotercera ocasión consecutiva hasta 11%, lo que dificulta la inversión y la compra de deuda entre industriales y empresarios amarrando el crecimiento, la inversión y la creación de empleos. Por si fuera poco, al 31 de enero de este año han salido de nuestro país más de 39 mil millones de pesos que extranjeros tenían invertidos en instrumentos del gobierno de México.

Para Juan Pueblo, la recomendación es restringir al maximo el uso de tarjetas de crédito, así como pensar dos veces la adquisición de automotores y bienes inmuebles a tasa variable, o lo que en épocas de José López Portillo se conoció como “apretarse el cinturón”.

Lejos de la carestía, en su mundo de privilegiado burócrata de élite, el titular de la Procuraduría del Consumidor, Ricardo Sheffield, dice que si el huevo está inalcanzable a 50 pesos el kilo es porque las gallinas no ponen en época de frío, es decir, esperen al verano para poder comprar proteína barata porque del cerdo, la res o el pescado ya se despidieron hace meses. Bienvenidos a la pauperización de la 4t, como en la hermosa Cuba de sus amores.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

LSN