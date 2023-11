‘Grandes’ peleas por todo el mundo

Este pasado 1 de noviembre celebramos, en Nueva York, el centenario de la pelea Jack Dempsey vs. Luis Ángel Firpo. Ésta se realizó en el famoso Polo Grounds, un estadio donde los Yankees ganaron 15 Series Mundiales, los Gigantes tres campeonatos de americano, y más de 50 boxeadores, entronizados en el Salón de la Fama, tuvieron noche de gloria. Tuve el gran honor de conocer y convivir con Joseph Halperin, quien es nieto de uno de los promotores más importantes de la historia de nuestro deporte: Tex Rickard.

Rickard promovió todos los grandes combates en Estados Unidos, muchas veces construyendo estadios solamente para la pelea, como Jack Johnson vs. Jeffries, o con Jack Dempsey y muchos más hasta su prematura muerte, a los 56 años. Fue quien marcó el camino para las siguientes generaciones de promotores hasta el día de hoy.

Bob Arum, quien cumplirá 92 años este 8 de diciembre, acaba de promover la semana pasada uno de los eventos más importantes que se hayan visto: Fury vs. Ngannou, en compañía de Frank Warren y el nuevo gran personaje en el boxeo mundial, Su Excelencia Turki Al-Sheikh, quien ya entró por la puerta grande con la promoción de Battle of the Baddest, en Riad.

Don King, de 92 años, promovió en Miami la pelea por el campeonato mundial crucero WBC, entre Ilunga Makabu y el ahora nuevo monarca del mundo, Noel Mikaelian, quien noqueó en tres rounds al excampeón del Congo.

Asimismo, Cancún tuvo la pelea mundialista WBC, donde O’Shaquie Foster dramáticamente noqueó en el último round a Rocky Hernández, con la participación de dos jóvenes promotores: Eddie Hearn, de Inglaterra, y Pepe Gómez, de Cancún.

Ha sido un año de ensueño para el boxeo, con peleas espectaculares en todo el mundo. Akihiko Honda, de Teiken, con la sensación Naoya Inoue, quien cerrará el año unificando los títulos con Marlon Tapales, el 26 de diciembre, en Tokio. Tres carteleras presentadas por PBC y Tom Brown con llenos totales, taquillas de más de 20 millones de dólares, y éxito rotundo en pago por evento con Gervonta Davis noqueando a Ryan García; Terence Crawford haciendo lo mismo con Errol Spence; y Saúl Álvarez dominando, en gran demostración de boxeo, a Jermell Charlo.

En mayo, bajo el liderazgo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se presentó un gran espectáculo en el estadio de las Chivas. 50 mil espectadores abarrotaron el Akron para ver el regreso de su rey a México. Canelo demolió al valiente John Ryder.

El boxeo femenil se estableció ya como un gran espectáculo, con bolsas millonarias para algunas de ellas. Este 25 de noviembre se llevará a cabo la esperada revancha entre la irlandesa Katie Taylor, y quien la venció la pelea pasada, la inglesa Chantelle Cameron, combate a realizarse en Irlanda.

Al momento de salir esta publicación, me encuentro volando con mi hermano Pepe en camino a Tashkent, Uzbekistán, para celebrar nuestra convención anual. Tenemos ya 600 delegados registrados de todo el mundo, más la contingencia local que hará, de esta, una reunión memorable. Mike Tyson, Evander Holyfield, Amir Khan, Kostia Tsziu, Roberto Durán, Julio César Chávez, Érik Morales, Chiquita González, Daniel Zaragoza, y hasta nuestros embajadores Abdu Rozik y Bridger Walker estarán presentes.

Adonis Stevenson entregará a Billy Dib su cinturón de campeón de la vida; y Bridger hará lo mismo con Dayana Sánchez, de Argentina, como la mujer más valiente del planeta.

Tenemos una agenda muy llena de temas de gran importancia. Se lanzará, oficialmente, la aplicación BoxMed desarrollada por Conexión Fácil, la cual llega para revolucionar el cuidado físico de los peleadores de todo el mundo. Inicialmente servirá para el monitoreo del peso de cada peleador, una vez por mes; además de localización para el programa de boxeo limpio, y muchas otras maneras de cuidar la salud de los peleadores. La uniformidad de criterios para jueces será otra de las grandes tareas, así como nuevas dinámicas para los réferis.

El equipo local de Uzbekistán se ha dedicado en cuerpo y alma para recibir al mundo del boxeo, en lo que es el evento más importante del año en nuestro deporte. El señor Gafur Rahimov es un gran líder, y ha formado un equipo estelar para que todo sea un éxito.

La comunidad del boxeo mexicano se encuentra en total solidaridad con Acapulco, y tenemos en marcha diversas activaciones para lograr el mayor apoyo posible para quienes tanto lo necesitan, tras el devastador paso del huracán Otis. Acapulco fue la sede de nuestra convención el año pasado, y mucha gente está activa para brindar apoyo de todo tipo. Nuestro campeón plata, David Picasso, es un ejemplo de humanidad, ya que junto con su hermano y su papá han realizado ya tres viajes en camión para repartir toneladas de comida, agua, leche y materiales de limpieza. El Gimnasio Nuevo Jordan, que acaba de reabrir sus puertas, se convirtió en centro de acopio y se están haciendo entregas en las instalaciones de Autofin, donde se lleva todo. El día de hoy se lanza el fondo humanitario Acapulco, en la plataforma WBC, donde ya diversas personas estarán mandando donativos. La casa hogar Marsh quedó grabada en el corazón de los convencionistas, pues la visita de WBC Cares fue de gran impacto, y así se les acompañará durante este difícil proceso. Acapulco se pondrá de pie, y el mundo del boxeo se sube al ring para pelear y ganar juntos.

¿Sabías que…?

Cuando Wilma destruyó Cancún, el primer evento fue La Noche de Campeones, en enero de 2006, y el Consejo Mundial de Boxeo está ya planeando La Noche de Campeones, para Acapulco.

Anécdota de hoy…

Fue en 1984, cuando una explosión de Pemex acabó con el pueblo de San Juanico, en el Estado de México. Mi papá llamó a Don King, quien de inmediato aceptó montar una cartelera para recaudar fondos para esa causa. Así fue como el 1 de enero de 1985, el Palacio de los Deportes se llenó para una función donde pelearon Julio César Chávez, Macho Camacho, Germán Torres, y muchos otros guerreros del ring. Terminando la función, don José le llamó a mi mamá: “Vieja, todo salió muy bien, ya vamos para allá”. “¿Vamos?, ¿cómo?, ¿quiénes? José, es 1 de enero y todo está cerrado”. “Vamos todos, los mismos de la cena de anoche, somos 60”. Doña Martha, con la ayuda de mis hermanos, se la ingeniaron para conseguir con amigos refrescos, pollos, ensaladas y se tuvo una gran celebración en casa, como si todo hubiera estado preparado.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

