La esperanza sigue

Es claro que Acapulco y su gente no están solos. Ha pasado casi un mes de la demoledora noche del impacto del huracán Otis y los esfuerzos continúan para reactivar lo más pronto posible el sector servicios.

La intención es retomar la actividad total del destino lo más pronto posible.

La decisión de la Secretaría de Turismo (Sectur), que lleva Miguel Torruco, de retomar la organización del Tianguis Turístico para abril, fue una acción clara de que al destino no se dejaría solo.

Alentador resultó también que la Asociación de Bancos de México, que preside Julio Carranza, decidiera que la Convención Bancaria también se lleve a cabo en el puerto como muestra de solidaridad y cercanía, ?hay que resaltar que la sede en su edición 2024 sería la Riviera Nayarit?.

No perdamos de vista que diversas empresas y asociaciones de la sociedad civil se unen para seguir apoyando a los damnificados, aquellos que a un mes del impacto del meteoro siguen padeciendo carencias de las más elementales. Una de ellas es la que conforman la coalición The American Society, que lleva Larry Rubin; United Way México, que preside Gabriel Arrillaga, y Orlegi Sports. que preside Alfonso Villalva, con su plan de emergencia en donde se han establecido centros de acopio para recolectar víveres y fondos, brindado ayuda en el lugar y organizado brigadas de rescate y atención médica mediante un plan para atender la nutrición y salud emocional de la primera infancia en las regiones afectadas.

Hasta el día de hoy, se han recolectado más de tres toneladas de alimentos en diferentes ubicaciones y se han brindado más de cinco mil servicios de atención a través del Sistema KOL, una aplicación que ofrece orientación médica, psicológica y asistencia espiritual en situaciones de emergencia.

EL OTRO DESAFÍO PARA ACAPULCO

Acapulco enfrenta un desafío sin precedentes con la devastación causada por el huracán Otis. En este momento crítico, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que preside Ignacio Lacunza Magaña, asumió un posicionamiento concreto para abordar la situación y contribuir al proceso de reconstrucción. Expresaron su solidaridad con la comunidad de Acapulco. “En estos momentos difíciles, nuestra empatía y apoyo se extienden a los colegas, asociados y afiliados, particularmente aquellos cuyas viviendas han sufrido daños irreparables. Permaneceremos atentos a los llamados que los sectores productivos realicen, con el objetivo de coordinar esfuerzos y brindar apoyo en este importante rubro. AMPI como cuerpo colegiado con expertos en diversas disciplinas de la industria inmobiliaria, trabajaremos incansablemente para mantener la certeza y estabilidad en el mercado”, indicó. Apenas ayer la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, daba a conocer que en Acapulco existen 249 mil 795 viviendas afectadas, de ese tamaño el reto.

POR: JAIME NÚÑEZ

