Ahora sí, la ruta es Clara

Previo a las fiestas decembrinas y como ya es costumbre en todo período electoral, nos enteramos de postulaciones, alianzas, encuentros y desencuentros de distinguidos militantes y simpatizantes de partidos políticos nacionales, que participan en las contiendas para obtener un espacio en los Congresos o en los Gobiernos en disputa.

En el caso de Morena, después de una ríspida batalla entre militantes históricos y nuevos cuadros, se definieron a las y los nueve coordinadores estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Sin lugar a duda, la batalla de mayor interés fue la protagonizada por Clara Brugada y Omar García Harfuch en la ciudad de México. Que no solo saco chispas, sino que puso en tela de juicio la capacidad de decisión de la Coordinadora Nacional, Claudia Sheinbaum y amenazaba con una rebelión protagonizada por los personajes más duros de la izquierda morenista.

Como algún día comento el cineasta Luis Buñuel, los mexicanos somos los padres del surrealismo. De ahí, que para zanjar la diferencia, aunque el exsecretario de Seguridad Ciudadana gano las encuestas directas con una ventaja promedio de 15 puntos, las reglas de paridad de genero dieron el triunfo a la exalcaldesa de Iztapalapa. Probablemente los electores aún no entendemos estas sutilezas, que más parecen maromas políticas, pero que reivindican la participación de las mujeres en la transformación del país.

A propósito de ello, tuve oportunidad de charlar con el ingeniero José Luis Muñoz Soria, exdelegado de la Cuauhtémoc y exdiputado federal por el XII distrito, quien mantiene una ideología Cardenista como fuente de su hacer político. Misma, que lo llevo a militar durante muchos años en el Partido de la Revolución Democrática y hoy en Morena.

En esa platica entrañable, me refirió las penurias de su familia en su municipio, Pénjamo, Guanajuato, para luego buscar progreso en un extraño y paradójico Distrito Federal al que acudieron seis hermanos -por cierto todos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional- para hacerse justicia por su propio pie, ya que la Revolución Mexicana nunca llego a ese pueblo ni a sus rancherías.

Hombre experimentado en el trato social y en la convivencia política, pero sobre todo en la familiaridad humana, me externo su reconocimiento a Omar García Harfuch por su lealtad al proyecto de la 4T, demostrado en su actuar y en su dicho, al respetar la decisión de acompañar a Clara Brugada como Coordinadora de la defensa de los Comités de la 4T en la ciudad de México.

Hoy lo que sigue, coincidimos, es sumar a todas y todos, respetándonos, reconociéndonos en nuestras capacidades y compromisos, para colectivizar la elaboración de un programa de trabajo y estructurar un gobierno en donde estén incluidas todas la fuerzas que aporten en la ruta de la transformación.

Al termino de la plática, me comentó que “Omar resultó con más lealtad y congruencia que muchos que se van o se irán porque el resultado no favoreció a sus aspiraciones”. Ahora, enfatizó “a trabajar en estas nuevas circunstancias, creo yo, que independientemente de que Omar sea o no candidato a algún puesto de elección por la ciudad, debe participar en la campaña como representante de las fuerzas por la transformación”.

En efecto, eso no solo es lo deseable para muchos de nosotros que coincidimos con García Harfuch, sino que será una circunstancia obligada para que Morena refrende el triunfo en la capital del país.

POR HUMBERTO MORGAN COLÓN

COLABORADOR

@HUMBERTO_MORGAN

PAL