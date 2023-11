¿Funciona la APEC?

Es una de las preguntas que deberíamos hacer cuando hablamos de este importante Foro de Cooperación Económica que inició en el año de 1989, con la "intención de tomar ventaja de la interdependencia de Asia Pacífico promoviendo el comercio y la inversión" y del cual nuestro país es miembro desde el año de 1993.

La respuesta sencilla del porque el APEC no funciona como muchos quisieran es porque sus acuerdos no son vinculantes, es decir, independientemente que sus miembros (21 economías) firmen grandes declaraciones, al final del día no tienen la obligación de cumplir los compromisos acordados en cada cumbre, desde la de 1989 a la que comienza hoy en San Francisco, Estados Unidos, bajo el lema “crear un futuro resiliente y sostenible para todos”.

El APEC no ha podido cumplir un objetivo fundamental entre sus miembros que es la liberalización comercial; dicho de otra manera, eliminar los aranceles completamente entre las economías participantes.

Quizá por esta razón en Asia Pacífico han aparecido mecanismos de libre comercio alternativos como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) o la firma de Acuerdos bilaterales de Asociación Económica (AAE) como el que México tiene con Japón, por citar sólo algunos

ejemplos.

Esto no quiere decir que este mecanismo no esté dejando huella en los anales de la historia económica contemporánea.

A lo largo de la historia del APEC hay algunos avances, pero, sobre todo, es un magnífico Foro para que los líderes de las economías participantes se vean, realicen encuentros bilaterales y se planchen, como se dice en los pasillos de dichas reuniones, acuerdos preliminares ya sea de carácter político, económico o se ventilen algunas diferencias en el acontecer de sus respectivas políticas globales.

Además de esto, no es tema menor que existan reuniones de alto nivel entre los países que son o se han convertido en antagonistas en distintas esferas de la era moderna, tal es el caso de China, de Rusia y de Estados Unidos.

Probablemente al final de esta cumbre, podremos ver alguna descompresión de asuntos de la agenda regional que se han acumulado, tal es el caso de la guerra comercial entre Estados Unidos y Australia con China o los problemas territoriales y políticos en Asia a lo largo y ancho de Asia como los que hay entre China con Filipinas y Vietnam o los de Japón con Corea del Sur y China, sin mencionar el epicentro de un potencial conflicto añejo entre China y Taiwán y probablemente Estados Unidos.

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) es como ya he comentado, un extraordinario Foro que hace que los líderes participantes, además de tomarse la foto grupal, hablen, acuerden y lleven a sus delegaciones empresariales y gubernamentales, pasando por las de la sociedad civil y el sector académico.

Hoy en día el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico representa aproximadamente 40 por ciento de la población mundial y casi 50 por ciento del comercio global (APEC, 2023).

En el caso de nuestro país, contribuyó mediante el diplomado para la formación de consultores APEC-COMPITE en negocios a la capacitación de técnicos y expertos comerciales en la relación comercial de nuestro país con las economías participantes.

He aquí la importancia de la participación de México y la del presidente Andrés Manuel López Obrador que esperemos, aproveche la ocasión para insertar y defender los intereses de México en la región y por supuesto, se reúna con los principales líderes de este mecanismo.

POR: ADOLFO LABORDE

PAL