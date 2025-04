FOTOS | Taeil, ex integrante de NCT, reaparece por primera vez, irá a juicio tras ser acusado de abuso

NCT 127 fue blanco de críticas tras verse afectado por la polémica de Taeil, ex idol K-Pop acusado de abuso sexual en contra de una joven. El entonces cantante era bastante popular, pero debido a la gravedad del delito, fue inmediatamente sacado del grupo, desde entonces la comunidad de fans se ha dividido en opiniones.

Taeil era uno de los integrantes de NCT favoritos entre sus seguidoras, también era considerado como uno de los mejores vocalistas en la industria. Sin embargo, tras darse a conocer la controversia en su contra, fans apoyaron su expulsión de la boyband, incluso protestaron en redes sociales para exigir justicia por la víctima.

Pese a su status como idol, Taeil fue repudiado tras la noticia, el primer comunicado de la agencia informó que la gravedad de las acusaciones provocaron su expulsión inmediata. Desde entonces, las autoridades no han revelado muchos detalles del caso, pero el acusado se vio involucrado en un caso de abuso junto a otros dos sospechosos.

También hay fans que han mostrado apoyo a Taeil a la espera de que se compruebe su culpabilidad, medios coreanos revelaron la fecha en que se llevará a cabo su juicio, pero recientemente se viralizaron fotos del ex idol de NCT 127 tras reaparecer en público por primera vez.

Taeil es visto en público antes de ser enjuiciado por un caso de abuso

Desde el informe de que Taeil ex integrante de NCT 127 fue acusado de presunto abuso sexual, el idol colocó en privado sus redes sociales no se ha sabido su estado actual,. Aunque lo señalan por un delito grave, el cantante no se presentó para declarar, asumiendo problemas de salud e acuerdo con su abogado.

Sorprendentemente, Taeil fue visto por primera vez en público hace un par de días, en redes sociales usuarios coreanos compartieron fotos del cantante durante una cena con sus amigos, lo que causó indignación entre la comunidad K-Pop al verlo en libertad y realizando actividades cotidianas.

Y, pese a la gravedad del delito y al haber reconocido los hechos, Taeil y otros dos involucrados han llevado el proceso en libertad, pues las autoridades no consideran que haya riesgo de fuga. Será hasta el 12 de mayo que se lleve a cabo el juicio en su contra, de ser hallado culpable por abuso en complicidad con más de una persona, la ley coreana podría darle una condena de siete años o hasta cadena perpetua.