Clara Brugada inicia construcción de Utopía del Maíz en Tlalpan

La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación del proyecto Utopía del Maíz, que se construirá en el pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan. Durante el evento, la mandataria capitalina señaló que este espacio emblemático será un centro de bienestar, cultura, deporte y desarrollo infantil, donde todas las actividades serán completamente gratuitas.

Destacó que este espacio contará con lavandería, comedor popular y una casa de día para personas adultas mayores, como parte del Sistema Público de Cuidados, cuyo objetivo es hacer justicia a las mujeres, a quienes históricamente se les ha impuesto esta labor sin reconocimiento.

Además, se comprometió a construir una escuela transitoria dirigida a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, con el propósito de brindarles nuevas oportunidades.

“Van a aprender no sólo a estudiar, sino a tener un proyecto de vida digno y honesto”, apuntó.

Asimismo, Brugada Molina anunció que San Miguel Topilejo será incorporado al programa Territorios de Paz e Igualdad, con el objetivo de fortalecer la seguridad, iluminar calles y generar condiciones que permitan a la población acceder a empleos dignos.En el marco del Día Mundial de la Tierra, la mandataria hizo un llamado a caminar junto con la ciudadanía y actuar ya en el cuidado de los recursos naturales, construir un futuro sostenible y vivir en armonía con la naturaleza.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, destacó que tras la realización de seis asambleas con vecinos, se eligió por unanimidad a Topilejo para construir la primera Utopía en la alcaldía Tlalpan. Informó que las obras iniciarán la primera semana de mayo y contarán con la participación activa de la comunidad.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, aseguró que la Utopía del Maíz llenará de cultura, arte, deporte y salud a la comunidad de Topilejo. Asimismo, llamó a cuidar y preservar el medio ambiente.

“Refrendamos el compromiso de luchar junto con los guardianes y guardianas de la tierra aquí presentes —autoridades agrarias, núcleos ejidales, productoras y productores– por defender los pulmones y las esponjas verdes de la ciudad. Desde aquí decimos: querida Madre Tierra, por el bien de todos, no a la tala ilegal, no al crecimiento desmedido y no a los incendios provocados”, añadió.